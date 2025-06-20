地方信仰中心 總統贈新北汐止福山巖顯應廟「佑濟群生」
位在汐止區橫科地區的福山巖顯應祖師廟，是地方上重要的信仰中心，今(20)日民進黨秘書長林右昌特別代表總統賴清德，頒贈廟方「佑濟群生」的墨寶，並且和廟方及地方民意代表、里長等，虔誠祭拜，祈求國泰民安、風調雨順。
今(20)日民進黨秘書長林右昌，特別代表總統賴清德，親自來到汐止的福山巖顯應廟，頒贈廟方「佑濟群生」，當天包括新北市議員張錦豪、台北市議員王孝維及汐止區多位里長都到場參加。
民進黨秘書長林右昌表示，今天是代表總統賴清德前來贈匾，福山巖是汐止、南港周邊地區非常重要的信仰中心，長久以來庇佑地方百姓的生活跟地方發展，香火越來越旺，信眾也越來越多。
新北市議員張錦豪提到，汐止橫科一帶的福山巖，總統特別送來墨寶，恭祝福山巖神威廣大、信眾滿天下，今天民進黨秘書長林右昌來到汐止的福山巖，祈求在大南港、大汐止區都能風調雨順，國泰民安。
福山里長謝志中說，感謝柲書長代表總統致贈墨寶給祖師廟，橫科地區最大的廟宇就是顯應祖師廟，歷史悠久、非常靈驗，歡迎大家有空來參拜。
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