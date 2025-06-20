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新北淡水「關渡新橋」設計規劃 立委盼由中央進行

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
立委洪孟楷認為關渡新橋做為未來淡北道路完工後的分流重要橋梁工程，設計規劃應該由中央來著手進行。 圖／紅樹林有線電視提供
立委洪孟楷認為關渡新橋做為未來淡北道路完工後的分流重要橋梁工程，設計規劃應該由中央來著手進行。 圖／紅樹林有線電視提供

上週新北市長侯友宜特別來到淡北道位在關渡大橋工區進行視察，當中立委洪孟楷全程陪同，不僅是了解目前工程進度以及未來規劃，立委洪孟楷更表示，其中扮演重要分流角色的「關渡新橋」設計規劃，目前是由新北市政府在著手進行，因此也會請交通部來研議，未來關渡新橋設計規劃是否由中央單位來進行，比較適合。

立委洪孟楷表示，關渡新橋做為未來淡北道路完工後的分流重要橋梁工程，無論是要做在目前舊關渡橋的前後兩端，銜接淡水河兩岸的台二線及台15線，加上目前關渡橋，都是由中央公路總局管轄，因此認為關渡新橋的設計規劃應該由中央來著手進行。

淡水河北側沿河平面道路工程，目前四大工區全面展開施作，市府緊盯進度，一刻不能耽擱，目標在118年順利完工。立委洪孟楷表示，關渡新橋做為淡北道的延伸，而目前新北市政府也正在進行設計送中央審議，但未來是否由更高層級的單位，例如交通部公路總局來規劃納管，立委也會要求交通部來開會討論。

淡水河 洪孟楷 橋梁 侯友宜 交通部

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