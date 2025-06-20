新北淡水「關渡新橋」設計規劃 立委盼由中央進行

上週新北市長侯友宜特別來到淡北道位在關渡大橋工區進行視察，當中立委洪孟楷全程陪同，不僅是了解目前工程進度以及未來規劃，立委洪孟楷更表示，其中扮演重要分流角色的「關渡新橋」設計規劃，目前是由新北市政府在著手進行，因此也會請交通部來研議，未來關渡新橋設計規劃是否由中央單位來進行，比較適合。

立委洪孟楷表示，關渡新橋做為未來淡北道路完工後的分流重要橋梁工程，無論是要做在目前舊關渡橋的前後兩端，銜接淡水河兩岸的台二線及台15線，加上目前關渡橋，都是由中央公路總局管轄，因此認為關渡新橋的設計規劃應該由中央來著手進行。

淡水河北側沿河平面道路工程，目前四大工區全面展開施作，市府緊盯進度，一刻不能耽擱，目標在118年順利完工。立委洪孟楷表示，關渡新橋做為淡北道的延伸，而目前新北市政府也正在進行設計送中央審議，但未來是否由更高層級的單位，例如交通部公路總局來規劃納管，立委也會要求交通部來開會討論。