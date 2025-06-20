邀阿湯哥參加淡江大橋通車？侯友宜：跨年煙火有國際巨星

淡江大橋即將在年底完工、明年通車，新北市議員陳偉杰認為通車典禮新北應該參與，他建議可以找來「湯姆克魯斯」從淡江大橋垂降上演不可能的任務後剪綵。侯友宜表示，議員想法會跟中央建議，今年跨年煙火會在八里、淡水兩端擴大舉辦， 更磅礡、更有氣勢，也會找國際有名明星表演，「絕對會讓大家非常開心」。

陳偉杰今天總質詢指出，今年跨年煙火是淡江大橋完工後的第一場，他詢問侯友宜有沒有什麼規畫？會有無人機表演嗎？

侯友宜說，會在八里、淡水兩端營造兩邊煙火，詳細內容會再跟大家報告，至於有哪些明星表演，會朝國際有名的明星，不過目前要先保密，還在努力中，絕對會讓大家非常開心。

至於無人機，侯友宜說，淡水地區風速非常強，無人機挑戰很高，也有困難。

陳偉杰也說，明年通車典禮是由中央舉辦，但新北市也支付三分之一費用，通車典禮不能沒有新北的角色。

侯友宜說，除部分經費，周邊環境也是由新北負責，會跟中央反映議員建議，中央與地方合作。

陳偉杰也說，輝達進駐北市北士科後，加上淡海科學城，應該盡早規畫交通配套。

侯友宜說，整體交通不一定以輝達中心，而是以交通路網為概念，包括淡海新市鎮、科學園區，到如何串聯關渡二橋帶動八里地區物流產業， 還有蘆洲南北側的蘆社大橋，路網都會重新盤點。