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新北三芝有機農場嘗試種植哈蜜瓜 結果熟成中

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝有機農場首度嘗試種植哈密瓜，待收成採收後決定後續發展。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場首度嘗試種植哈密瓜，待收成採收後決定後續發展。 圖／紅樹林有線電視提供

北台灣的哈密瓜產地以宜蘭壯圍最為出名，現在在新北市三芝區也可以見到哈密瓜種植的蹤跡。三芝區的有機農場裡，一整排結成果實相當漂亮的哈密瓜，採棚架式栽培。今年首度嘗試種植，結果還不錯，不過目前還在熟成中，待採收後瓜肉口感與甜度才能正式揭曉。

三芝有機農場馬文權說，因為女兒很喜歡吃哈密瓜，想著自家有農田又與宜蘭氣候、土壤環境相似，可以嘗試種種看。5月1日才剛種下苗的藤栽已經結出果實，加上是棚架式立體種植外觀相當漂亮，不過相對成本也相當高，明年想要繼續種植或是量產，可能要視今年採收後的口感品質再決定。

雖然在三芝種植成本高，不過產季跟宜蘭可以有所區分，宜蘭出產哈密瓜多在端午節前採收，而三芝則是可以避開梅雨季節種植，到暑期才收成，產季有所區分，產品到市場才有競爭力，不過三芝有機農場還是要看看今年種植的收成成果，才能斷定是不是真的可以長久永續的種植下去。

三芝有機農場馬文權指出，因為氣候與土壤與壯圍相似的關係，照顧上以除去側芽與疏果為最主要工作，確保一株藤的養分能全力供給給一顆哈密瓜果實。此外，為避免病蟲害，選擇與水田輪作的土地來種植，藉此達到哈密瓜品質優量並減少因病蟲害損失的目標。

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