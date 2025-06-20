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新北客語認證要靠抽籤才能拿獎勵金 侯友宜承諾改固定發放

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
新北議員江怡臻認為，新北市第二大客語城市，應該改為人人有獎，鼓勵更多人學客語。市長侯友宜承諾，把獎金固定下來，鼓勵更多市民考檢定。記者江婉儀／攝影
新北議員江怡臻認為，新北市第二大客語城市，應該改為人人有獎，鼓勵更多人學客語。市長侯友宜承諾，把獎金固定下來，鼓勵更多市民考檢定。記者江婉儀／攝影

過往新北民眾通過客語認證，要通過抽籤機制才能拿到獎勵金。民代認為，新北市第二大客語城市，應該改為人人有獎，鼓勵更多人學客語。市長侯友宜承諾，把獎金固定下來，鼓勵更多市民考檢定。

新北客語認證獎勵是用抽獎，初級抽20人、每人500元禮券，中級抽10人、每人2000元禮券，中高級抽2人、每人1萬元禮券，高級抽1人發2萬元禮券。

新北市議員江怡臻指出，新北市是第二大客語城市，語言攸關文化傳承，雖然獎勵金不多，仍期盼修改為人人有獎，家長可以此作為零用錢，鼓勵孩子學習客語，也建議市府搭配如暑期免費參觀美術館等獎勵，鼓勵更多人學客語。

侯友宜表示，新北市在客語檢定表現已經很優秀，是六都之中除桃園之外最好的，但「好還可以更好」，決定把獎金固定下來，希望鼓勵更多市民來報考客語檢定。

客家局表示，局內針對各級獎勵比照台北市，通過者普發獎金，基礎級500元，初級1000元，中級2000元，中高級3000元，高級4000元。以往年檢定通過的人數來推估，經費總金額約100至150萬元左右。

客語 侯友宜

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