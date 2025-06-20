快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

聽新聞
0:00 / 0:00

北市838輛電動公車安檢 報告出爐

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
電動公車消防演習。圖／大都會客運提供
電動公車消防演習。圖／大都會客運提供

台北市16日發生的大都會客運262路線電動公車起火，安全起見，公運處要求境內公車業者檢視838輛電動公車，今天公布調查結果，有3輛停派待修，各場站充電樁檢測狀況正常。另外，針對火燒車案，運安會已立案調查，完成後公布。

針對114年6月16日晚間8時43分大都會客運262路電動公車火燒車事故，大都會客運該路線同批20輛電動公車已於114年6月17日停派進行逐車檢查。

公運處表示，公車業者已在6月19日完成北市境內扣除事故同批的20輛車、總計838輛電動公車電池系統檢測、場站充電樁檢測。其中，10輛檢測有異常訊號，7輛已排除疑慮並恢復營運，其餘3輛停派待修，另各場站充電樁檢測狀況正常。

公運處說，針對這次事故同款車型，公車業者與華德動能於18日起針對同款車型113輛，進行高、低壓電池組與車端充電座等3大電系項目逐車特檢，已完成83輛，其餘30輛已排定6月21至22日進行。

公運處強調，已要求公車業者，如果發現異常，應採預防性停派，車輛須完成修復，無虞後可投入營運。並且督責各公車業者落實車輛三級保養、業者每日出車前確實進行車輛檢查，確認各項設備正常才出車。

同時，將強化電動公車安全管理，落實電動公車電池使用年限、保養維修紀錄及異常通報紀錄管理，以及各充電場站用電安全及消防應變措施。

公運處要求業者落實電動公車事故防災救災演練，以加強駕駛長及場站管理人員等第一線人員緊急應變能力。

另外，針對大都會客運262路電動公車火燒車事故，公運處表示，國家運輸安全調查委員會已於6月19日立案調查，事故原因由運安會調查完成後公布。

台北市大都會客運262線電動公車爆炸起火。本報資料照片
台北市大都會客運262線電動公車爆炸起火。本報資料照片

公車

延伸閱讀

李正皓昨遭男子噴辣椒水襲擊 北市警今逮21歲男子

下班注意路況！大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區

北市國中資優課程差異大 議員籲：放寬戶籍地限制

電動公車罕見行駛中起火 新北3路線、56輛同款車全面停駛

相關新聞

林口設高速公路公車專用道？侯友宜允向高公局反映

林口交流道設置南出、北入匝道改善工程預計2027年完工，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢，認為只改善小客車通行效率難控制...

邀阿湯哥參加淡江大橋通車？侯友宜：跨年煙火有國際巨星

淡江大橋即將在年底完工、明年通車，新北市議員陳偉杰認為通車典禮新北應該參與，他建議可以找來「湯姆克魯斯」從淡江大橋垂降上...

新北大巨蛋落腳何處？2議員議場上演爭奪戰 侯友宜「1句話」引聯想

新北大巨蛋落腳何處各界關心，預計7、8月會從6處地點選出2處進入最終抉擇，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員陳...

新北客語認證要靠抽籤才能拿獎勵金 侯友宜承諾改固定發放

過往新北民眾通過客語認證，要通過抽籤機制才能拿到獎勵金。民代認為，新北市第二大客語城市，應該改為人人有獎，鼓勵更多人學客...

北市838輛電動公車安檢 報告出爐

台北市16日發生的大都會客運262路線電動公車起火，安全起見，公運處要求境內公車業者檢視838輛電動公車，今天公布調查結...

富邦上半季墊底…侯友宜：球是圓的 不到最後一刻不知輸贏

新北市議員陳偉杰今天總質詢時，先秀出「31：0？！」投影片，就在眾人以為他要問大罷免議題時，他突然話鋒一轉詢問新北市長侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。