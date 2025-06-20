北市838輛電動公車安檢 報告出爐

台北市16日發生的大都會客運262路線電動公車起火，安全起見，公運處要求境內公車業者檢視838輛電動公車，今天公布調查結果，有3輛停派待修，各場站充電樁檢測狀況正常。另外，針對火燒車案，運安會已立案調查，完成後公布。

針對114年6月16日晚間8時43分大都會客運262路電動公車火燒車事故，大都會客運該路線同批20輛電動公車已於114年6月17日停派進行逐車檢查。

公運處表示，公車業者已在6月19日完成北市境內扣除事故同批的20輛車、總計838輛電動公車電池系統檢測、場站充電樁檢測。其中，10輛檢測有異常訊號，7輛已排除疑慮並恢復營運，其餘3輛停派待修，另各場站充電樁檢測狀況正常。

公運處說，針對這次事故同款車型，公車業者與華德動能於18日起針對同款車型113輛，進行高、低壓電池組與車端充電座等3大電系項目逐車特檢，已完成83輛，其餘30輛已排定6月21至22日進行。

公運處強調，已要求公車業者，如果發現異常，應採預防性停派，車輛須完成修復，無虞後可投入營運。並且督責各公車業者落實車輛三級保養、業者每日出車前確實進行車輛檢查，確認各項設備正常才出車。

同時，將強化電動公車安全管理，落實電動公車電池使用年限、保養維修紀錄及異常通報紀錄管理，以及各充電場站用電安全及消防應變措施。

公運處要求業者落實電動公車事故防災救災演練，以加強駕駛長及場站管理人員等第一線人員緊急應變能力。

另外，針對大都會客運262路電動公車火燒車事故，公運處表示，國家運輸安全調查委員會已於6月19日立案調查，事故原因由運安會調查完成後公布。