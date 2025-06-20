快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

聽新聞
0:00 / 0:00

林口設高速公路公車專用道？侯友宜允向高公局反映

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
國1林口交流道改善工程正施工中。圖／高速公路局提供
國1林口交流道改善工程正施工中。圖／高速公路局提供

林口交流道設置南出、北入匝道改善工程預計2027年完工，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢，認為只改善小客車通行效率難控制交通總量，應該從匝道起就設置尖峰時段公車專用道，提升公車效率，也能增加民眾搭乘意願。新北市長侯友宜表示，這是減少壅塞的好想法，但因權限在高公局，會跟高公局反映與溝通。

蔡淑君指出，包括美國西雅圖、洛杉磯、德國、中國北京與韓國首爾都有高速公路的公車專用道的成功經驗，若能在林口交流道起，透過相關設計手段，提供公車優先權，尤其林口、五股、三重到圓山這個路段試辦，大家更願意搭公車，就能有效轉移小客車使用情況。

蔡淑君說，當初林口南出北入也被認為是不可能的任務，現在即將要完工，她認為市府應該積極向中央反映地方想要設置公車專用道心聲。

侯友宜說，高速公路公車專用道在全世界已經可行，會向高公局建議，不過相關坡度、環境還有進到北市的相關流量，都要整體評估。還要看南出北入完工後，整體交通流量有沒有改善。

另蔡淑君也認為可以推讀雙層巴士公車；交通局長鍾鳴時說，目前會朝這個方向推動，交通部初步同意，但要有覆頂，而非觀光巴士形式，會跟交通部與業者持續溝通。

高速公路 高公局 林口 新北 侯友宜

延伸閱讀

富邦上半季墊底 侯友宜：球是圓的 不到最後一刻不知輸贏

被列抗罷四本柱 侯友宜：鼓勵大家踴躍出來投票

議員預測賴總統下波國安簡報找地方首長 侯友宜：歡迎

新北大巨蛋落腳何處？2議員議場上演爭奪戰 侯友宜「1句話」引聯想

相關新聞

林口設高速公路公車專用道？侯友宜允向高公局反映

林口交流道設置南出、北入匝道改善工程預計2027年完工，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢，認為只改善小客車通行效率難控制...

邀阿湯哥參加淡江大橋通車？侯友宜：跨年煙火有國際巨星

淡江大橋即將在年底完工、明年通車，新北市議員陳偉杰認為通車典禮新北應該參與，他建議可以找來「湯姆克魯斯」從淡江大橋垂降上...

新北大巨蛋落腳何處？2議員議場上演爭奪戰 侯友宜「1句話」引聯想

新北大巨蛋落腳何處各界關心，預計7、8月會從6處地點選出2處進入最終抉擇，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員陳...

新北客語認證要靠抽籤才能拿獎勵金 侯友宜承諾改固定發放

過往新北民眾通過客語認證，要通過抽籤機制才能拿到獎勵金。民代認為，新北市第二大客語城市，應該改為人人有獎，鼓勵更多人學客...

北市838輛電動公車安檢 報告出爐

台北市16日發生的大都會客運262路線電動公車起火，安全起見，公運處要求境內公車業者檢視838輛電動公車，今天公布調查結...

富邦上半季墊底…侯友宜：球是圓的 不到最後一刻不知輸贏

新北市議員陳偉杰今天總質詢時，先秀出「31：0？！」投影片，就在眾人以為他要問大罷免議題時，他突然話鋒一轉詢問新北市長侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。