林口設高速公路公車專用道？侯友宜允向高公局反映

林口交流道設置南出、北入匝道改善工程預計2027年完工，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢，認為只改善小客車通行效率難控制交通總量，應該從匝道起就設置尖峰時段公車專用道，提升公車效率，也能增加民眾搭乘意願。新北市長侯友宜表示，這是減少壅塞的好想法，但因權限在高公局，會跟高公局反映與溝通。

蔡淑君指出，包括美國西雅圖、洛杉磯、德國、中國北京與韓國首爾都有高速公路的公車專用道的成功經驗，若能在林口交流道起，透過相關設計手段，提供公車優先權，尤其林口、五股、三重到圓山這個路段試辦，大家更願意搭公車，就能有效轉移小客車使用情況。

蔡淑君說，當初林口南出北入也被認為是不可能的任務，現在即將要完工，她認為市府應該積極向中央反映地方想要設置公車專用道心聲。

侯友宜說，高速公路公車專用道在全世界已經可行，會向高公局建議，不過相關坡度、環境還有進到北市的相關流量，都要整體評估。還要看南出北入完工後，整體交通流量有沒有改善。

另蔡淑君也認為可以推讀雙層巴士公車；交通局長鍾鳴時說，目前會朝這個方向推動，交通部初步同意，但要有覆頂，而非觀光巴士形式，會跟交通部與業者持續溝通。