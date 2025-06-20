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富邦上半季墊底…侯友宜：球是圓的 不到最後一刻不知輸贏

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜說，球是圓的，不到最後一刻不知輸贏。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜說，球是圓的，不到最後一刻不知輸贏。記者葉德正／攝影

新北市議員陳偉杰今天總質詢時，先秀出「31：0？！」投影片，就在眾人以為他要問大罷免議題時，他突然話鋒一轉詢問新北市長侯友宜富邦悍將上半季賽事表現不佳看法。侯友宜說，球是圓的，不到最後一刻不知誰輸誰贏，他對富邦悍將很有信心，另外球場漂亮，啦啦隊也有很多球迷支持，他認為會越來越好。

陳偉杰指出，富邦悍將球員在國際賽事表現非常好，但為何中職戰績卻不佳？

侯友宜說，球是圓的，不到最後一刻不知誰輸誰贏，他對富邦悍將很有信心，另外球場漂亮，啦啦隊也有很多球迷支持，他認為會越來越好。

陳偉杰說，建議市長這幾天可以到球場多給富邦加油「大跳一下三振舞」；侯友宜回，新北國王也在拚總冠軍，最重要時刻都會站出來力挺。

陳偉杰 富邦悍將 侯友宜

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