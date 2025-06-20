老人受虐案件4年倍增 台中呼籲：不歧視、不啃老、要通報

6月15日是「世界老人虐待警醒日」及「家庭暴力防治法」立法27週年，台中市家庭暴力及性侵害防治中心推出象徵性倡議「防暴四神湯」，強調老人保護的四大核心理念：「不歧視、不啃老、要長照、要通報」，呼籲社會大眾正視老人受虐問題。

根據世界衛生組織統計，全球每6名長者就有1人曾在社區遭受不同形式的虐待。家防中心指出，台灣也面臨同樣問題，且情況日益嚴峻，根據衛福部資料，台灣老人保護通報案件在短短4年間幾乎翻倍，從2019年的1萬4971件激增至2023年的2萬2540件；台中市65歲以上人口已占全市總人口的16.5%，通報案件亦同步攀升。

家防中心表示，進一步分析顯示，通報案件中有超過一半（55%）的加害者為直系血親或姻親的卑親屬，最常見的虐待形式為精神暴力，包括言語辱罵、威脅、排擠及限制社交等，這些隱性傷害往往不易察覺，使長輩長期處於壓力與孤立之中，卻難以尋求協助。

社會局長廖靜芝指出，老人受虐問題的成因錯綜複雜，除了照顧壓力與家庭糾紛，還包括社會對高齡者的歧視與刻板印象，長輩往往為顧全家庭名聲隱忍不報，造成通報數字偏低、黑數高。市府推出「防暴四神湯」策略：去除對老年的歧視、保障財產自主、善用長照資源（撥打1966）及落實通報機制（撥打113）。

廖靜芝強調，市府將持續加強社工與心理師訓練，提升對精神虐待的辨識與介入能力，並結合民間團體培訓訪視人員深入家庭，及早發現潛在受虐者，降低黑數發生；保護老人不僅是法律責任，更是社會每一份子的共同使命。透過跨部門合作與全民參與，盼能讓台中長輩「神氣安老」，活出尊嚴。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線