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新北大巨蛋落腳何處？2議員議場上演爭奪戰 侯友宜「1句話」引聯想

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
國民黨新北市議員陳偉杰、江怡臻聯合質詢，卻搶起大巨蛋。記者葉德正／攝影
國民黨新北市議員陳偉杰、江怡臻聯合質詢，卻搶起大巨蛋。記者葉德正／攝影

新北大巨蛋落腳何處各界關心，預計7、8月會從6處地點選出2處進入最終抉擇，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員陳偉杰與第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員江怡臻聯合質詢，2人卻上演大巨蛋爭奪戰。侯友宜表示，保證一定在兩位選區裡面。此話一出，地方熱議近期將公布的2處，是否就是一處在淡水、一處在樹林？

新北大巨蛋目前6處候選地點分別是板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮、土城看守所、樹林機五南側。

今天總質詢，陳偉杰指出，先前跟市長一起去日本考察，認為西武巨蛋條件與淡海二期非常類似，除了淡江大橋、淡北道路即將完工，還有跨河煙火、青春山海線等觀光特色，是非常有潛力的大巨蛋設置地點。

江怡臻則說，機五南側、板樹體育館交通便利，如果蓋在土城看守所現址，更能洗刷土城多年的汙名。

兩人聯合質詢，卻在議場上演「搶蛋」場面，侯友宜為平息戰火強調，兩位議員講的優點都很好，「保證一定在兩位選區裡面」、「百分百是在兩位服務選區裡面」、「都有機會」。此話一出，引發聯想。

江怡臻指出，大巨蛋要以造鎮概念執行，她指出，日本沖繩近期將啟用侏羅紀主題公園，美國環球影城新園區也要啟用，大巨蛋不光只是飯店，也可以包含樂園。

陳偉杰說，根據統計，這幾年造訪人數前幾名的樂園包含麗寶、義大、兒童新樂園、劍湖山等等，市府可以找來遊樂園業者，一起參與。侯友宜回應說，「這是大巨蛋的方向」。

江怡臻也說，近期雙北世壯運非常成功，新北過去包括台灣設計展、國際少年運動會、萬金石馬拉松，讓世界看到新北，近期大阪萬國博覽會正夯，新北可以聯合其他縣市一起爭取2035萬國博覽會，打開台灣國際能見度。

侯友宜說，未來若機會，可以朝這個方向去走，爭取更多人來辦博覽會也好、運動會也好，也會與中央一起合作與努力。

陳偉杰 江怡臻 新北 大巨蛋 侯友宜

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