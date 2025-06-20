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議員憂一般計畫補助款也被擋 侯友宜：舉債也會做、重大工程不能耽擱

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
市長侯友宜表示，為了工程進度，除了開源節流，必要的舉債也會做，重大工程不能耽擱，不然原物料上漲壓力責任更大。記者江婉儀／攝影
市長侯友宜表示，為了工程進度，除了開源節流，必要的舉債也會做，重大工程不能耽擱，不然原物料上漲壓力責任更大。記者江婉儀／攝影

行政院日前立法院刪減中央總預算為由，緩撥地方政府一般性補助款25%，民代擔憂，是否連一般性計劃都會被影響？市長侯友宜表示，為了工程進度，除了開源節流，必要的舉債也會做，重大工程不能耽擱，不然原物料上漲壓力責任更大。

新北市議員江怡臻表示，中央大刀砍向各縣市預算，恐怕最快3個月會斷炊，包含社福、弱勢兒童少年扶助津貼，財畫法今年三讀，聽到很開心，按比例新北有374億元，有多的預算可以做建設，如今卻充滿許多不確定性，已經6月了，縣市政府都快編完明年的預算，經費還不下來，行政院何時要給縣市政府答案？

侯友宜說，一般性補助款被刪，也有跟中央反映，這會造成社福、教育、基礎建設造成衝擊，希望不要刪，最主要是2026年預算編列，還是要依照時間把預算編列好，送到府會，還是要按照拿到374億元的版本，這也是法令規定要給地方政府的錢，市府會依法編列預算，排列該做的優先順序。

侯表示，總質詢期間很多議員提到，很多社福方面需要增加，都會在374億元按照優先順序，報到議會來，之後送中央後再調整。

江怡臻追問，也點名副市長劉和然，當初到立院聽報告表達意見，中央部會首長反應如何，劉和然表示，他依照市長指示去立院，也跟立委報告，全台的一般性補助款636億元不能被砍，這跟孩子有關，中央預算有2兆9千多億元，被砍的636億元卻在一般性補助款，對縣市政府不公平。

劉和然表示，謝謝很多支持財畫法的立委都跟行政院表達，但政院說無法，也曾經多給地方預算，很像是在給地方施捨，難以接受，這筆錢不論如何都要回歸讓民眾使用。

江怡臻擔憂，是否影響其他一般性計畫經費，比如捷運三鶯線、樹林線等，這些都是通過核定興建的捷運計畫，中央該給的錢也要給，前總統蔡英文、總統賴清德都號稱新北人，覺得新北人很可憐。

侯友宜表示，這是既定的計畫，能拿多少不知道，也可能沒有，為了工程進度，除了開源節流，必要的舉債也會做，重大工程不能耽擱，不然原物料上漲壓力責任更大，該舉債就會舉債，這幾年也有結餘，不會讓建設受到耽誤。

補助款 行政院 侯友宜

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