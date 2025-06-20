快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

又見瓶蓋卡車門！文湖線19日上午延誤 通勤人潮受影響

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
圖／臺北大眾捷運股份有限公司
圖／臺北大眾捷運股份有限公司

19日上午文湖線發生旅客物品卡住列車車門，造成行車延誤事件。木柵站往南港展覽館方向，一列車出現車門無法關閉，現場人員初步排除無效，不得已安排該部列車收回機廠進一步處理，並請車上旅客換乘後續列車；回廠後檢視竟然又是一只小瓶蓋卡門。旅客物品造成的異常，影響後續列車調度與月臺停靠時間，讓趕著上班的旅客受到耽誤。

北捷公司表示，在捷運系統的安全係數設定上，臺北捷運一律採取最高標準，本次車門底部卡住異物，初步排除無效，就只能請旅客換乘，並儘速將列車調度回機廠檢修。

北捷公司指出，回顧近三年臺北捷運列車車門異常，檢修發現高達7成都是「異物卡門」事件，比例屢創新高。其中，不論是背包吊飾、耳機、瓶蓋、雨傘或免洗筷等，都是「卡關清單」。

聚傳媒

異物 文湖線 捷運 北捷

延伸閱讀

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

岩手縣職員在台被捕！北捷手扶梯上偷拍女性裙底 日網怒喊公布姓名

北捷狀況多 中和新蘆線再傳騷動

影／北捷板南線車門異常…調整班距 轉乘站月台爆滿人潮 民眾罵翻了

相關新聞

新北大巨蛋落腳何處？2議員議場上演爭奪戰 侯友宜「1句話」引聯想

新北大巨蛋落腳何處各界關心，預計7、8月會從6處地點選出2處進入最終抉擇，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員陳...

家長指林口學校「一位難搶」！議員代發聲落淚 侯友宜回應了

林口人口爆炸性增長，從公托、公幼，到非營利幼兒園，甚至私幼都一位難搶，新北市議員蔡淑君今天在議會念了一位焦急母親的信件，...

老人受虐案件4年倍增 台中呼籲：不歧視、不啃老、要通報

6月15日是「世界老人虐待警醒日」及「家庭暴力防治法」立法27週年，台中市家庭暴力及性侵害防治中心推出象徵性倡議「防暴四...

富邦上半季墊底 侯友宜：球是圓的 不到最後一刻不知輸贏

新北市議員陳偉杰今天總質詢時，先秀出「31：0？！」投影片，就在眾人以為他要問大罷免議題時，他突然話鋒一轉詢問新北市長侯...

議員憂一般計畫補助款也被擋 侯友宜：舉債也會做、重大工程不能耽擱

行政院日前立法院刪減中央總預算為由，緩撥地方政府一般性補助款25%，民代擔憂，是否連一般性計劃都會被影響？市長侯友宜表示...

奉獻家庭8年與社會脫軌 34歲新住民學美髮2個月「下月要上班」

34歲的新住民高爽嫁來台灣已有8年，與先生定居在鶯歌，多年來她將生活重心放在家庭，經過家人建議，報名參加由勞動部勞動力發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。