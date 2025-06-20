又見瓶蓋卡車門！文湖線19日上午延誤 通勤人潮受影響
19日上午文湖線發生旅客物品卡住列車車門，造成行車延誤事件。木柵站往南港展覽館方向，一列車出現車門無法關閉，現場人員初步排除無效，不得已安排該部列車收回機廠進一步處理，並請車上旅客換乘後續列車；回廠後檢視竟然又是一只小瓶蓋卡門。旅客物品造成的異常，影響後續列車調度與月臺停靠時間，讓趕著上班的旅客受到耽誤。
北捷公司表示，在捷運系統的安全係數設定上，臺北捷運一律採取最高標準，本次車門底部卡住異物，初步排除無效，就只能請旅客換乘，並儘速將列車調度回機廠檢修。
北捷公司指出，回顧近三年臺北捷運列車車門異常，檢修發現高達7成都是「異物卡門」事件，比例屢創新高。其中，不論是背包吊飾、耳機、瓶蓋、雨傘或免洗筷等，都是「卡關清單」。
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