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家長指林口學校「一位難搶」！議員代發聲落淚 侯友宜回應了

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市議員蔡淑君今天議會總質詢，爭取在林口文小五用地設置0到12歲一條龍學校，講到落淚。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡淑君今天議會總質詢，爭取在林口文小五用地設置0到12歲一條龍學校，講到落淚。記者葉德正／攝影

林口人口爆炸性增長，從公托、公幼，到非營利幼兒園，甚至私幼都一位難搶，新北市議員蔡淑君今天在議會念了一位焦急母親的信件，蔡指出，林口人口不斷暴增，相關學校建設卻跟不上，有家長甚至「後悔」搬到林口，她訴求將文小五用地打造滿足0-12歲學校，講到激動處，她一度哽咽落淚。

侯友宜表示，淑君議員比任何人都了解林口發展趨勢，他允諾朝打造0-12歲學校方向規畫，確定後，今年就會對外說明。

蔡淑君表示，她有一天凌晨一連收到5封焦急媽媽的信件，趕緊打給媽媽，了解原來她孩子滿3歲要找幼兒園，從公幼、私幼、非營利幼兒園找了一輪，都排不上，不僅公幼備取61，私幼也備取50。

蔡淑君說，林口是一座新興的城市，吸引很多年輕爸媽選擇到林口，但近年額滿學校愈來愈多，為了解決困境，她爭取多年的文小五這塊用地，卻遲遲等不到市政府確認。

「少字化在林口不成立」蔡淑君說，當初她爭取南勢國中也非常久，今年九月終於即將開學，一次吸納了300多名學生，如果再晚半年，後果不堪設想。

蔡淑君說，目前林口2歲專班只有6班，未來會再增加，但緩不濟急，目前林口閒置空間該用的都用完了，另外包括新林國小、頭湖國小容積率、建蔽率當初不知為何都沒用完，導致現在學校塞到爆。

蔡淑君認為，文小五一定要設置滿足0-12歲學校，現在林口還有許多建照還在蓋，如果不趕快做，就會來不及。

侯友宜坦言，目前學校額滿壓力確實非常大，他認為議員建議方向很會，非常認同議員建議設置0-12歲的學校。

對於蔡淑君要求侯友宜承諾設校，侯友宜表示，雖然私托有相關補助，但更多家長喜歡公托，市府會朝議員建議方向規畫，今年就會找適當時機公布詳細規畫內容。

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