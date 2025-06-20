奉獻家庭8年與社會脫軌 34歲新住民學美髮2個月「下月要上班」

34歲的新住民高爽嫁來台灣已有8年，與先生定居在鶯歌，多年來她將生活重心放在家庭，經過家人建議，報名參加由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與小林髮廊攜手辦理的「時尚美髮技術就業培訓班」職訓，歷經2個月訓練，7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作，擔任美髮助理，重拾自信，對未來職涯也充滿期待。

高爽生性害羞起初不敢舉手問老師問題，然而在老師們的耐心教導和同學的鼓勵下，她才漸漸敞開心房，開始與同學互動或提出問題，學習態度也更積極。歷經2個月共336小時的密集訓練，她對染、燙髮產生濃厚興趣，也從中獲得滿滿的成就感，老師們也一致讚賞她的學習態度與進步幅度，雖然在剪髮方面，因為沒抓到手感，還是會感到不安，擔心剪壞客人的髮型，她笑著分享曾幫先生剪頭髮，因為太緊張，最後乾脆收手沒剪完，但她也因此更加努力練習、不斷突破自己。

高爽表示，課程真的很棒，由小林髮廊資深技術團隊老師親自授課，內容結合理論與實務，並安排企業實習，讓學員在學習期間即能接軌真實職場，不僅技術紮實，也能提升實戰經驗；7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作，擔任美髮助理，負責提供洗髮護髮及協助設計師進行髮型設計服務，她感謝有這麼好的機會，不僅讓她學會一技之長，更讓她找回自信，勇敢面對未來的職涯挑戰。