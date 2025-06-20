奉獻家庭8年與社會脫軌 34歲新住民學美髮2個月「下月要上班」

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
34歲的新住民高爽報名參加由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與小林髮廊攜手辦理的「時尚美髮技術就業培訓班」職訓，歷經2個月訓練，7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作。圖／勞發署桃竹苗分署提供
34歲的新住民高爽報名參加由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與小林髮廊攜手辦理的「時尚美髮技術就業培訓班」職訓，歷經2個月訓練，7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作。圖／勞發署桃竹苗分署提供

34歲的新住民高爽嫁來台灣已有8年，與先生定居在鶯歌，多年來她將生活重心放在家庭，經過家人建議，報名參加由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與小林髮廊攜手辦理的「時尚美髮技術就業培訓班」職訓，歷經2個月訓練，7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作，擔任美髮助理，重拾自信，對未來職涯也充滿期待。

高爽生性害羞起初不敢舉手問老師問題，然而在老師們的耐心教導和同學的鼓勵下，她才漸漸敞開心房，開始與同學互動或提出問題，學習態度也更積極。歷經2個月共336小時的密集訓練，她對染、燙髮產生濃厚興趣，也從中獲得滿滿的成就感，老師們也一致讚賞她的學習態度與進步幅度，雖然在剪髮方面，因為沒抓到手感，還是會感到不安，擔心剪壞客人的髮型，她笑著分享曾幫先生剪頭髮，因為太緊張，最後乾脆收手沒剪完，但她也因此更加努力練習、不斷突破自己。

高爽表示，課程真的很棒，由小林髮廊資深技術團隊老師親自授課，內容結合理論與實務，並安排企業實習，讓學員在學習期間即能接軌真實職場，不僅技術紮實，也能提升實戰經驗；7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作，擔任美髮助理，負責提供洗髮護髮及協助設計師進行髮型設計服務，她感謝有這麼好的機會，不僅讓她學會一技之長，更讓她找回自信，勇敢面對未來的職涯挑戰。

桃竹苗分署長賴家仁表示，今年陸續與多家知名企業合作辦理多元課程，包括「OMRON產業自動化就業專班」、「電梯裝修工程師班」、「創意快速剪髮就業專班」及「養生足體推拿紓壓師就業專班」等，課程全額政府補助，無學歷與經驗限制，歡迎年滿15歲以上對產業有興趣的失待業民眾踴躍參加。

34歲的新住民高爽報名參加由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與小林髮廊攜手辦理的「時尚美髮技術就業培訓班」職訓，歷經2個月訓練，7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作。圖／勞發署桃竹苗分署提供
34歲的新住民高爽報名參加由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與小林髮廊攜手辦理的「時尚美髮技術就業培訓班」職訓，歷經2個月訓練，7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作。圖／勞發署桃竹苗分署提供

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