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新北推金獎影視朝聖之路 邀影迷跟著膠捲去旅行
新北市協助影視拍攝與發展中心今年夏天推出全新影視朝聖之路—「金獎星光大道」，精選10處曾榮獲金馬獎、金鐘獎肯定的影視作品拍攝場景如「月老」、「老狐狸」、「周處除三害」等，並規畫夏日限定集章抽獎活動，邀請愛好影劇的民眾跟著膠捲去旅行。
新北新聞局長李利貞表示，新北致力打造影視之城，除推廣新北紀錄片獎、校園廣告人，自協拍中心成立以來，持續提供國內外劇組便利、友善協拍服務，並推出經典星光大道、都會星光大道及青春山海線星光大道三條朝聖之路，今年更宣布「金獎星光大道」新路線誕生，邀請影迷跟著大師的腳步，走進影視場景，感受新北市與影像交織的魅力風情。
此次推出的「金獎星光大道」分為「城跡市景」與「濱海漫遊」2條路線，城跡市景路線一路從實境節目「騎吧！哈林小隊」騎經的江子翠景觀河濱公園、再到於板橋環河公園搭景的電影「老狐狸」，以及電視劇「商魂」中深具時代感的林本源園邸，途經「小曉」校園拍攝地深坑國小、汐止白雲公園找尋「鬼才之道」拍攝場景，最後跟著「周處除三害」體驗汐止觀光夜市熱鬧的都市夜經濟。
「濱海漫遊」路線則從電視劇「生生世世」中獨特的瑞芳黃金博物館四連棟日式宿舍建築出發，途經電影「月老」的經典場景瑞芳海濱社區籃球場、「黑的教育」的金山水尾漁港，最後一站是電視劇「天橋上的魔術師」取景地淡水六塊厝漁港。
為讓更多民眾感受影視城市氛圍，新聞局同步推出夏日限定「一起走拍新北·跟著膠捲去旅行」集章活動，即日起至8月24日止，選定任1條集章路線，前往指定點位免費索取集章明信片，依步驟完成蓋章並集滿3個彩印印章，即可完成獨特的套色疊印明信片，並獲限量好禮抽獎資格，獎品包括可調焦手機望遠鏡頭、KODAK柯達I60 菲林底片相機、DIY 35mm SLR 單鏡反光相機、電影票組。
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