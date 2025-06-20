快訊

雨神報到！新北10縣市大雨特報 大雷雨轟「這2地」

重慶南路爆衝釀8傷！78歲老董未現身警局 律師說話了

黑熊開冰箱找食物！17歲老狗奮勇對峙畫面曝光 主人醒來見戰況嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

新北推金獎影視朝聖之路 邀影迷跟著膠捲去旅行

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
獲得第60屆金馬獎最佳動作設計獎的電影周處除三害，在汐止觀光夜市拍攝緊張刺激的追逐畫面。圖／新北市新聞局提供
獲得第60屆金馬獎最佳動作設計獎的電影周處除三害，在汐止觀光夜市拍攝緊張刺激的追逐畫面。圖／新北市新聞局提供

新北市協助影視拍攝與發展中心今年夏天推出全新影視朝聖之路—「金獎星光大道」，精選10處曾榮獲金馬獎、金鐘獎肯定的影視作品拍攝場景如「月老」、「老狐狸」、「周處除三害」等，並規畫夏日限定集章抽獎活動，邀請愛好影劇的民眾跟著膠捲去旅行。

新北新聞局長李利貞表示，新北致力打造影視之城，除推廣新北紀錄片獎、校園廣告人，自協拍中心成立以來，持續提供國內外劇組便利、友善協拍服務，並推出經典星光大道、都會星光大道及青春山海線星光大道三條朝聖之路，今年更宣布「金獎星光大道」新路線誕生，邀請影迷跟著大師的腳步，走進影視場景，感受新北市與影像交織的魅力風情。

此次推出的「金獎星光大道」分為「城跡市景」與「濱海漫遊」2條路線，城跡市景路線一路從實境節目「騎吧！哈林小隊」騎經的江子翠景觀河濱公園、再到於板橋環河公園搭景的電影「老狐狸」，以及電視劇「商魂」中深具時代感的林本源園邸，途經「小曉」校園拍攝地深坑國小、汐止白雲公園找尋「鬼才之道」拍攝場景，最後跟著「周處除三害」體驗汐止觀光夜市熱鬧的都市夜經濟。

「濱海漫遊」路線則從電視劇「生生世世」中獨特的瑞芳黃金博物館四連棟日式宿舍建築出發，途經電影「月老」的經典場景瑞芳海濱社區籃球場、「黑的教育」的金山水尾漁港，最後一站是電視劇「天橋上的魔術師」取景地淡水六塊厝漁港。

為讓更多民眾感受影視城市氛圍，新聞局同步推出夏日限定「一起走拍新北·跟著膠捲去旅行」集章活動，即日起至8月24日止，選定任1條集章路線，前往指定點位免費索取集章明信片，依步驟完成蓋章並集滿3個彩印印章，即可完成獨特的套色疊印明信片，並獲限量好禮抽獎資格，獎品包括可調焦手機望遠鏡頭、KODAK柯達I60 菲林底片相機、DIY 35mm SLR 單鏡反光相機、電影票組。

時代劇商魂入圍多項金鐘獎，並至深具時代感的板橋林本源園邸取景拍攝。圖／新北市新聞局提供
時代劇商魂入圍多項金鐘獎，並至深具時代感的板橋林本源園邸取景拍攝。圖／新北市新聞局提供

電視劇 影視

延伸閱讀

熱爆！ 新北新店36.3度、台北信義36.2度 氣象署示警8類人注意高溫

新北捷運搶人！AI職缺薪資上看7萬5千 還有租屋補貼

新北汐止車站手扶梯、電梯常壞 今年先換2部電梯

新北平溪年度防災收容演練 公私協力強化防災韌性

相關新聞

家長指林口學校「一位難搶」！議員代發聲落淚 侯友宜回應了

林口人口爆炸性增長，從公托、公幼，到非營利幼兒園，甚至私幼都一位難搶，新北市議員蔡淑君今天在議會念了一位焦急母親的信件，...

奉獻家庭8年與社會脫軌 34歲新住民學美髮2個月「下月要上班」

34歲的新住民高爽嫁來台灣已有8年，與先生定居在鶯歌，多年來她將生活重心放在家庭，經過家人建議，報名參加由勞動部勞動力發...

新北推金獎影視朝聖之路 邀影迷跟著膠捲去旅行

新北市協助影視拍攝與發展中心今年夏天推出全新影視朝聖之路—「金獎星光大道」，精選10處曾榮獲金馬獎、金鐘獎肯定的影視作品...

文化行旅3路線賞金瓜石九份之美 達人、畫家及詩人引路

新北市立黃金博物館2025年「礦山藝術季」以「寄到225的一封信」為主題，將藝術化作信使，傳遞情誼與故事，自6月27日起...

整合4年...南港3000坪公辦都更 成功招商

台北市南港區過去因輕工業被視為「黑鄉」，北市府推動南港產專區後，首個成功招商的公辦都更案昨簽約，市長蔣萬安說，未來南港將...

新北廚工起薪低招嘸人...比北市少4千元 市府拚加薪

新北公幼廚工起薪2萬9171元，比北市3萬3190元少4000元，導致新北很多學校招不到人，只能老師、家長下廚，議員要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。