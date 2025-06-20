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文化行旅3路線賞金瓜石九份之美 達人、畫家及詩人引路

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
文化行旅3路線賞金瓜石、九份、水湳洞之美，在地 達人、畫家及詩人引路。圖／新北市立黃金博物館提供
文化行旅3路線賞金瓜石、九份、水湳洞之美，在地 達人、畫家及詩人引路。圖／新北市立黃金博物館提供

新北市立黃金博物館2025年「礦山藝術季」以「寄到225的一封信」為主題，將藝術化作信使，傳遞情誼與故事，自6月27日起至8月24日登場。系列活動包含地景藝術、表演活動、教育推廣工作坊及文化行旅體驗。

其中文化行旅體驗推出3條主題路線、9場行旅，每場18人，由在地達人及畫家、詩人引路，即日起開放報名，報名費用200元，歡迎民眾一同參與，感受礦山歲月的脈動。

黃金博物館長林文中表示，文化行旅以「信」作為起點，依循「聚落」、「信仰」以及「自然」三條脈絡，規畫「第一封信：金瓜石，信仰之書」、「第二封信：水湳洞，自然之歌」及「第三封信：九份，漫金之詩」三條體驗路線。透過在地人的引領，邀請旅人打開感官，在山海與歷史之間尋訪，閱讀礦山寫給這片土地的真情。

「第一封信：金瓜石，信仰之書」由在地萬事通張傳益先生引路，跟著在地人走訪金瓜石聚落，了解多元信仰於礦山落腳的故事，以及人們對於這片土地的期待。最後認識礦山的特殊祭典─青草祭，聽一段故事、喝一口在地茶品，解夏天的熱，也解心靈的渴。

「第二封信：水湳洞，自然之歌」由在地耆老李文章帶隊走訪，帶大家認識這些點綴在山頭的美麗顏色從何而來？旅途中記下令你印象深刻的顏色，再由繪本畫家李晨豪帶領大家一起繪製出自己的礦山。

「第三封信：九份，漫金之詩」帶著九份紅燈籠跟著在地人Max夜訪九份老街，遙想那些夜裡，褪去一日辛勞的人們，懷抱淘金夢、思念遠方故土。並與詩人陳繁齊讀寫礦山，將種種心緒寫成詩。

三封信，三段與山海的對話。今年夏天，礦山藝術季及文化行旅邀您走進礦山，收信，也寄信。詳情活動情形與報名資訊請上活動官網(https://mineartfestival.com)、黃金博物館粉絲專頁及IG查詢。

文化行旅3路線賞金瓜石、九份、水湳洞之美，在地 達人、畫家及詩人引路。圖／新北市立黃金博物館提供
文化行旅3路線賞金瓜石、九份、水湳洞之美，在地 達人、畫家及詩人引路。圖／新北市立黃金博物館提供
文化行旅3路線賞金瓜石、九份、水湳洞之美，在地 達人、畫家及詩人引路。圖／新北市立黃金博物館提供
文化行旅3路線賞金瓜石、九份、水湳洞之美，在地 達人、畫家及詩人引路。圖／新北市立黃金博物館提供

黃金博物館 礦山 信仰

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