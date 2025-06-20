整合4年...南港3000坪公辦都更 成功招商

台北市南港區過去因輕工業被視為「黑鄉」，北市府推動南港產專區後，首個成功招商的公辦都更案昨簽約，市長蔣萬安說，未來南港將是北市蛋黃中的蛋黃，發展無可限量。

「南港新都」基地位於重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北街廓，面積近3000坪，社區自2020年自主申請民間社區公辦都更，歷經4年整合期，去年順利招商。

蔣萬安、北市住都中心董事長李四川、本案出資者宏匯股份有限公司董事長許崑泰昨天出席簽約典禮。

蔣萬安說，簽約象徵南港從「黑鄉」躍升為潮流時尚的「潮城」，未來南港規畫，從今年初自南港機廠社宅開始、北流、東明社宅、南港軟體園區、國家生計園區、南港展覽館、金融園區及南港LaLaport，將串接4.48公里人行立體連通道。

蔣萬安說，此案歷經多年，前後共召開40場說明協調會，最不容易的是整合成功200戶中的170多戶，要非常感謝團隊，更感謝宏匯公司有眼光來擔任出資者。

他表示，南港產專區已有16個民辦都更案，8案公辦都更案，其中2案由北市住都中心擔任實施者，另外一案將於明年開始招商。

住都中心表示，將興建2棟30層住宅大樓、及1棟3層社會住宅與辦公空間，預估回饋社宅20戶，投資金額逾70億元，總銷售金額超過150億元，預計2033年可以完工。

在地鄰長黃寶源說，南港產專區推公辦都更還有容積獎勵誘因不足的問題，因中央訂有50%容積獎勵上限，但對建商可能不太夠，盼中央放寬。