聽新聞
0:00 / 0:00

整合4年...南港3000坪公辦都更 成功招商

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市府推動南港產專區，第一個成功招商的公辦都更案19日正式簽約，市長蔣萬安(中)、北市住都中心董事長李四川(右)、出資者宏匯股分有限公司董事長許崑泰(左)出席簽約典禮。圖／北市府提供
北市府推動南港產專區，第一個成功招商的公辦都更案19日正式簽約，市長蔣萬安(中)、北市住都中心董事長李四川(右)、出資者宏匯股分有限公司董事長許崑泰(左)出席簽約典禮。圖／北市府提供

台北市南港區過去因輕工業被視為「黑鄉」，北市府推動南港產專區後，首個成功招商的公辦都更案昨簽約，市長蔣萬安說，未來南港將是北市蛋黃中的蛋黃，發展無可限量。

「南港新都」基地位於重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北街廓，面積近3000坪，社區自2020年自主申請民間社區公辦都更，歷經4年整合期，去年順利招商。

蔣萬安、北市住都中心董事長李四川、本案出資者宏匯股份有限公司董事長許崑泰昨天出席簽約典禮。

蔣萬安說，簽約象徵南港從「黑鄉」躍升為潮流時尚的「潮城」，未來南港規畫，從今年初自南港機廠社宅開始、北流、東明社宅、南港軟體園區、國家生計園區、南港展覽館、金融園區及南港LaLaport，將串接4.48公里人行立體連通道。

蔣萬安說，此案歷經多年，前後共召開40場說明協調會，最不容易的是整合成功200戶中的170多戶，要非常感謝團隊，更感謝宏匯公司有眼光來擔任出資者。

他表示，南港產專區已有16個民辦都更案，8案公辦都更案，其中2案由北市住都中心擔任實施者，另外一案將於明年開始招商。

住都中心表示，將興建2棟30層住宅大樓、及1棟3層社會住宅與辦公空間，預估回饋社宅20戶，投資金額逾70億元，總銷售金額超過150億元，預計2033年可以完工。

在地鄰長黃寶源說，南港產專區推公辦都更還有容積獎勵誘因不足的問題，因中央訂有50%容積獎勵上限，但對建商可能不太夠，盼中央放寬。

都更 蔣萬安 社會住宅 社宅 李四川 南港機廠 北市府 LaLaport

延伸閱讀

雙城論壇蔣萬安赴陸回訪？ 陸委會：北市還沒提出申請案

槓租金補貼！劉世芳反擊蔣萬安完全不懂 北市反嗆別拿弱勢開刀

【重磅快評】飆賴清德再罵蔣萬安 簡舒培這次遠勝扯鈴

蔣萬安批租金補貼分攤邏輯錯亂 劉世芳駁：不了解情況

相關新聞

輝達落腳北士科 侯友宜：蘆社大橋必蓋 新建評估下月開標

雙北討論30多年的蘆社大橋，原計畫配合社子島開發興建，先前雙北皆已預留橋梁空間，卻因蘆洲南北側都計變更案卡關間接受阻。如...

整合4年...南港3000坪公辦都更 成功招商

台北市南港區過去因輕工業被視為「黑鄉」，北市府推動南港產專區後，首個成功招商的公辦都更案昨簽約，市長蔣萬安說，未來南港將...

新北廚工起薪低招嘸人...比北市少4千元 市府拚加薪

新北公幼廚工起薪2萬9171元，比北市3萬3190元少4000元，導致新北很多學校招不到人，只能老師、家長下廚，議員要求...

新北汐止車站手扶梯、電梯常壞 今年先換2部電梯

汐止火車站，每天搭火車通勤的人很多，但是電梯還有手扶梯故障率高，引起不少民怨，而在經過幾次會勘後，也將在今年底陸續汰換...

以音樂會友 新北汐止藝文交流中心六年有成打造音樂交流天堂

一群玩音樂的人湊在一塊，在六年前成立了汐止區藝文交流中心，現在中西音樂大結合，有汐城愛樂的管弦樂團、薩克斯風社、吉他社及流行音樂的活力...

新北平溪年度防災收容演練 公私協力強化防災韌性

為提升社區防災意識及應變能力，平溪區公所今(19)日於平溪市民活動中心辦理「114年度平溪區複合式災害防救演練」，由天燈災情演練揭開序幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。