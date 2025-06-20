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新北廚工起薪低招嘸人...比北市少4千元 市府拚加薪

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北報導
新北廚工現有489人，但廚工反映薪資低，雙北薪資落差大。圖／新北市教育局提供
新北廚工現有489人，但廚工反映薪資低，雙北薪資落差大。圖／新北市教育局提供

新北公幼廚工起薪2萬9171元，比北市3萬3190元少4000元，導致新北很多學校招不到人，只能老師、家長下廚，議員要求改善。教育局長張明文指出，目前評估新方案，將朝基本薪資1.1倍調整；侯友宜說，會逐漸修正好。

公立幼兒園廚工肩負幼兒飲食健康與安全，新北廚工現有489人，但不少廚工反映薪資相當低，雙北廚工薪資落差大，質疑工作量沒有比較少，新北薪水少台北一截。一名家長說，廚工薪水穩定性與食安品質有關係，雙北不能有差別待遇。

市議員陳儀君昨質詢指出，即便工作15年，新北廚工也只有3萬7286元，物價高漲、房租壓力下，導致廚工不來新北。她認為市府應盡速修正「新北市公立幼兒園契約進用廚工薪資支給基準標」讓廚工薪資不要落後北市與非營利幼兒園這麼多。

張明文表示，最近市府正在評估最低薪1.1倍方案，正在與人事處協調中；侯友宜說，會在評估研議後，有一致性調整方向。

人事處長林正壹說，目前市府臨時人員薪資都有達到1.1倍基本薪資水準，但廚工尚未納入，目前正研議中。

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