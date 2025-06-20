輝達落腳北士科 侯友宜：蘆社大橋必蓋 新建評估下月開標

雙北討論30多年的蘆社大橋，原計畫配合社子島開發興建，先前雙北皆已預留橋梁空間，卻因蘆洲南北側都計變更案卡關間接受阻。如今輝達可望進駐北士科，新北議員擔心通勤人員會衝擊三蘆五股交通。侯友宜說，蘆社大橋一定要蓋，新建可行性評估7月10日開標。

新北市議員黃桂蘭指出，三重蘆洲往返北市的車流量是新北之冠，上午尖峰機車及汽車達每小時2萬4702次，可見三蘆地區的聯外道路重要性，現在到北市都已經很塞車，蘆社大橋則遲遲看不到進度。而輝達北士科要設總部，因蘆洲南北側計畫要區段徵收，蘆社大橋應一併加入規畫解決交通問題。

侯友宜說，蘆社大橋是當地交通的最後一塊里程碑，蘆社大橋與蘆洲南北側計畫有關，當初地方開會7次，內政部開會6次，後來有意見導致擱置，「蘆社大橋一定要蓋」，因為士林社子島開發案跟蘆洲有關，蘆社大橋新建可行性評估已經上網招標，7月10日開標，開發勢在必行。

侯友宜表示，蘆洲南北側計畫還有聲音沒關係，還是會向前走，但要有共識，蘆社大橋整個路廊，新工處、城鄉局已經在做採購作業，會做好路廊規畫。至於輕軌規畫，侯友宜說，一定要預留輕軌路廊，保留串連的可能性。

台北市交通局綜合規劃科長黃皇嘉表示，輝達設廠於北士科，蘆社大橋主要是侷限於社子島，距離北士科還有段距離。蘆社大橋是由新北市蘆洲到社子島，當時原則是規畫雙向各兩車道及人行道空間，如果輕軌併行，可能會犧牲一個車道或者縮減人行道，又或是外掛方式處理。不過，目前輕軌系統仍待中央核定。

北市議員陳賢蔚表示，蘆社大橋主導權在新北，但北市不能沒有意見、沒有角色，只有被動因應新北市府作業，對如何協助紓解士林區交通壅塞，應即早提供給新北市政府，不要延宕整體工程進度，延長士林區的交通黑暗期。