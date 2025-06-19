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以音樂會友 新北汐止藝文交流中心六年有成打造音樂交流天堂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區藝文交流中心成立六年，成員從8歲到80歲都有。圖／觀天下有線電視提供
汐止區藝文交流中心成立六年，成員從8歲到80歲都有。圖／觀天下有線電視提供

一群玩音樂的人湊在一塊，在六年前成立了汐止區藝文交流中心，現在中西音樂大結合，有汐城愛樂的管弦樂團、薩克斯風社、吉他社及流行音樂的活力Fun樂團等等，喜歡音樂的大小朋友就在中心裡交流，以音樂會友。

汐止區藝文交流中心就在汐止火車站裡的空間，一群熱愛音樂的人，平時就在這個空間吹奏樂器，以音樂會友，吹奏薩克斯風的的創辦人高明清，本身就很喜歡音樂，更希望有一個空間可以讓大家齊聚交流。

汐止藝文交流中心創辦人高明清表示，一群同好的人在一起的話，真的有無限的可能，八年多前，一群人學薩克斯風，後來人越來越多，六年前就在汐止火車站成立了汐止區藝文交流中心，這是自己心中一直以來的願望，希望能夠有一個永久使用空間，這個地方從原本的5個人，到現在超過200人，和一群志同道合的人一起做這件事，是非常有成就感的，尤其在地方上，人文藝術特別蓬勃的話，就是一個宜居的城市。

汐止藝文交流中心音樂總監馬幼禎提到，從創辦人高明清租下火車站空間做為藝文交流中心後，就一起針對音樂還有藝文活動的推廣，過程中很感動的是有非常多的好朋友投入音樂學習，到目前為止音樂社團越來越多，而且都有很好的表現，大家除了在這裡交流學習，也都希望對整個汐止藝文發展能盡一分心力。

汐止區藝文交流中心的社團，從原本只有薩克斯風社，到現在有活力Fun樂團、吉他社、烏克麗麗，歌唱社、二胡等等都有，就連在地深耕25年的汐止城市愛樂也在其中，成立六年了，接下來他們也將在新北圖書館大同分館的演藝廳演出，所以最近各團都在找時間積極練習中，要將最好聽、最流行、最動感的音樂，呈現在大家的面前。

成員從8歲到80歲都有，在汐止區藝文交流中心裡，沒有年齡也沒有性別限制，都是一群愛音樂的人在空間裡盡情揮灑， 6/22日也就是這個星期日下午的水返腳夏韻音樂會，他們也希望將這份熱愛音樂的心和大家分享。

音樂會 火車站 汐止

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