新北汐止車站手扶梯、電梯常壞 今年先換2部電梯

汐止火車站，每天搭火車通勤的人很多，但是電梯還有手扶梯故障率高，引起不少民怨，而在經過幾次會勘後，也將在今年底陸續汰換，所以今(19)日立委廖先翔召集相關單位人員現場會勘，說明手扶梯、電梯的汰換期程，預計今年底會先換兩部電梯，並且在後年完成整體汰換。

立法委員廖先翔提到，台鐵完成公司化後，民眾的期待也會更高，包括今年台鐵的票價也要調漲了，就會希望除了班次準點率要提升之外，各個站點的硬體設施也希望能夠提高服務水準，之前汐止火車站比較大的問題就是電梯跟手扶梯故障率高，所以之前有請台鐵公司評估是不是能進行汰換。

廖先翔說，感謝台鐵公司積極的配合，滿足地方民眾的心聲，今天特地請他們來現場說明，包括電梯跟手扶梯，這次併同台北車站、松山車站一起發包，要將三個車站的電梯、手扶梯一併更新，預計在今年底，汐止火車站會先進行兩部電梯的汰換，預計明年會將所有電梯進行汰換，後年再進行手扶梯的汰換。因為過去這些無障礙設施，故障率都比較高，對於民眾要去搭車是比較不方便的，希望台鐵在公司化、票價提升後，也要把相對應的服務品質做提升，後續會請台鐵公司儘速辦理，也會持續緊盯進度。

台鐵公司電務處長鄭先生表示，在去年廖委員關心後，也陸續辦了好幾次的會勘，發現電梯確實有些老舊，所以就編在台鐵公司第五期的電梯跟手扶梯的更新計劃，預計這個案子在今年九月份可以順利決標，之後會把汐止火車站其中的兩座電梯列為優先汰換的期程。