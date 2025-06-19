新北平溪年度防災收容演練 公私協力強化防災韌性

為提升社區防災意識及應變能力，平溪區公所今(19)日於平溪市民活動中心辦理「114年度平溪區複合式災害防救演練」，由天燈災情演練揭開序幕，演練結合雙溪區公所跨區支援以及防災企業、防災士、偵水志工等民間力量，公私協力強化各單位災時應變能力，提升社區防災韌性。

演練內容包含了校園驚傳被放置爆裂物，全校師生緊急撤離、颱風防災社區災前宣導、土石流保全戶強制撤離、河水暴漲封橋作業、衛生所沙包堆掩、路樹傾倒、電力、電信災害，及人員受困搶救、重大災情造成平溪區停班(課)、自來水管線搶修等各式模擬情境。由區公所、警消、防災社區、管線單位及防災志工進行撤離、收容安置、交通管制、管線搶修等重要應變措施。

演練後，平溪區公所與平溪區瑞安診所、石底邨企業社(7-11平溪門市)分別簽署加強企業防災合作備忘錄，成為平溪防救災團隊中防災企業的重要一員。

平溪區長李天民強調，去年颱風及強降雨，平溪區亦發生多起樹木、電桿倒榻致大小規模不一之停電災情，平溪區為偏鄉地區，為應災情發生，培力轄內各社區、鄰里為韌性防災社區是重要工作，希望透過與平溪區防災協作中心共同參與模擬實兵演練，提升公所、里鄰、社區居民及相關單位的自救、防災意識與應變能力，建立更完善的防災網絡，減災優於防災、防災優於救災，感謝在地企業團體投入減災防災的行列，共同創造宜居安全的社區環境。