國際獅子總會長來台六天 拜會雙北市長談這些事

國際獅子會總會長法布雷西奧·奧利維拉於6月13日至18日率領代表團蒞臨台灣，此行由國際獅子會300B2區總監林金結議員、前總監邱銘乾董事長等拜會新北市長侯友宜及新北議長蔣根煌、台北市長蔣萬安，雙方就城市公益、社福議題與國際交流展開深入對談。

代表團於6月17日上午首度拜會台北市長蔣萬安，雙方針對城市公益、社福議題與國際交流展開深入對談。蔣萬安對獅子會長年持之以恆、默默耕耘投身老人照護、弱勢關懷與環境永續等多元領域給予肯定。指出疫情期間獅子會臨危不懼、挺身而出，充分展現組織高度的反應力與行動力。他期盼未來雙方能攜手共進、深耕善舉，讓城市中充滿更多關懷與溫暖。

總會長隨會轉往新北市議會，新北市長侯友宜及議長蔣根煌接待。侯友宜表示國際獅子會長年累月、深耕細作，在地耕耘有成，為新北愛心大平台注入無數關鍵資源，堪稱是市府最可靠的強力後盾。每當新北面臨挑戰獅子會總是拔刀相助、義氣相挺，充分體現有錢出錢、有力出力精神。侯友宜表示行善不落人後正是城市持續邁步向前的關鍵價值。

總會長表示台灣在全球獅子會體系中舉足輕重、地位顯赫，不但組織健全、會員踴躍，更以實際行動行穩致遠，展現服務精神。他對台灣展現的團結力與人情味感到佩服，形容台灣是一塊人情味濃厚、處處是溫情的土地，並期待未來能攜手開創、共築願景，將公益能量延伸至更多國際角落。