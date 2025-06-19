每年上百中和學生搶讀永和、福和國中 永和人怒了

龍年人口暴增，今年永和區永和國中、福和國中新增暴增，候補排到上百人，市府增班因應。不過新北市議員連斐璠在議會總質詢指出，當初因少子化，將中和部分鄰里納入自由學區可選擇永和學校，從早年30-40名，到現在每年有上百中和學生到永和、福和國中，為了增班，學校不得不把老師辦公室改做教室，這樣教學品質會好嗎？應先滿足永和學生，有餘裕再提供其他區學生。

侯友宜直言，這幾年碰上龍年，本照少子化評估下來，人數應該是逐漸下降，但學校容納量有上限，還是要先滿足學區孩子，會依照議員建議，再去評估學區相關調整議題。

永和國中與福和國中一街之隔，是新北熱門明星國中，因二校鄰近中和，市府將永和的永平國小、中和區中和國小納入兩校自由學區，讓中和居民免遷戶籍，就有機會進入兩校。

今年因龍年因素，永和候補200多人，福和國中則是候補120餘名，經教育局協商，永和國中增三班、福和國中增設二班因應。

永和區議員連斐璠指出，永和國中學生人數從2020年的909人、去年已達1086人，福和國中學生也從2020年783人，到去年已達930人，兩校每年來自中和9里的報到人數加起來都破百，113學年度有171名中和學生進入兩間學校，114學年度也有118人。

連斐璠說，市府透過增班滿足，以福和國中為例，因懿德樓拆除，教室根本不足，只能把老師辦公室改成教室，老師們哇哇叫，這樣教學品質會好嗎？

連斐璠也說，永平國小有3成學生來自中和，教育局說中和2個鄰只有20名學生，但該區正在興建大樓，未來會有上千戶，該怎麼辦？

連斐璠直言，永和地區公共建設本來就不多，他們願意跟中和分享資源，但要先滿足永和人；市長前幾天為了中和學生無法進入永和國中道歉，她認為根本沒有必要。

侯友宜強調學校容納人數有上限，以「保障學區孩子優先」，他也認為中和地區國中也要強化辦學，吸引在地學子願意留下來就讀。

連斐璠也提到，大陳都更公益回饋大多是社宅等，事實上永和人只有5%保障名額，根本看得到吃不到，公益回饋空間應以綠地等休憩空間，永和人才用得到。