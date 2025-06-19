新北原民微型保險升級 意外身故提高至20萬4.3萬人受惠

新北原住民族微型保險已開辦1年，今年續辦且保障升級，意外身故保險金每人10萬提升至20萬，意外失能依等級最高也從10萬提高至20萬，意外傷害醫療保險金最高給付額則有1萬，原民局預估有4.3萬名族人受惠，且市府已一併為符合資格者辦理納保，不需額外負擔保險費用。

新北市逾6萬名原住民族人設籍，不少人從事勞力密集型基層工作，原住民族微型保險去年開辦，一旦遭逢意外事故時，有全民健保減輕醫療負擔外，藉由微型保險提供即時救急保障，發揮保護傘功能。

一名居住在鶯歌區25歲的陳先生說，自己在工作時因操作不慎，不小心弄翻滾燙的湯汁而造成手臂燙傷，傷勢讓他得進出醫院治療好一段時間，幸好有原住民族微型保險，讓他不用擔心治療的醫藥費；剛滿15歲家住新莊區的莊姓學生，放學後和同學打籃球扭傷腳踝，也因為有微型保險的保障，透過理賠也幾乎免去了看診的醫療費用。

新北市原民局長林瑋茜表示，市府挹注600萬推動原住民族微型保險，就是希望確保原住民在面臨意外事故時，能獲得及時的經濟協助，不再感覺自己像個城市裡無根的浮萍、四處漂流，讓原民局成為在都市打拚的勞動者最堅實後盾。