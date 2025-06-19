影／新北夏日旅行 從海岸到山城超過23場大型活動

新北市政府觀光旅遊局今舉辦「新北夏の旅」宣傳會，新北市副市長陳純敬率領各局處代表共同出席，展現市府團隊對於推廣夏季觀光與多元文化活動的重視與支持。活動邀請樂團帶來輕快療癒帶搖滾氣息的現場演出，搶先為2025新北市河海音樂季奏響序曲。

新北市夏季系列活動推出超過23場大型活動，如璀璨夢幻光影的碧潭水舞季、野柳時光夜訪女王、淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂及北海潮與火、親子同樂的新北市兒童藝術節、國際知名福隆國際沙雕藝術季與八里城市沙雕展沙雕展演、藝術與地景歷史融合的礦山藝術季、九份紅燈籠祭及福爾摩沙北海岸藝術季，還有美景環繞的自行車騎遊的福隆生活節與深澳鐵道自行車燦爛夏夜山海騎等活動，帶領民眾從海岸到山城，一路探索新北夏日風情。

「新北夏の旅」系列活動涵蓋在地推廣、時尚潮流、族群交流及越野運動等領域，讓不同年齡與背景的民眾皆能找到屬於自己的夏日節奏，包含服裝展示秀北海岸時尚藝術季、文化傳承新北市鼓藝節與展現族群共融之美的新北市原住民聯合文化活動、新北市客家義民爺文化祭及新北南島文化節、熱鬧活力的新北市永和仲夏夜之夢、汐止區仲夏音樂派對及淡水藝術嘉年華在地人文藝術以及山徑探索挑戰行程GOLD RUSH金礦越野。

永和區長周慶珍表示，為讓民眾在炎炎夏日中享受音樂與親子時光，新北市永和區公所將於7月12日至8月30日，每逢週六在仁愛公園舉辦「2025永和仲夏夜之夢」系列活動。活動自下午3時起安排親子水樂園、手作DIY與復古童玩，晚上7點則接續舉辦主題晚會，包括世界音樂之夜、兒童歡樂之夜等，邀請多位知名藝人與表演團體登台演出。此次活動結合音樂、美食與在地市集，期盼帶動地方觀光與民眾參與，共同營造夏日幸福時光。

觀旅局表示，備受矚目的「2025新北市河海音樂季」今年則打造多舞台音樂派對，推出淡水漁人舞台、貢寮海洋音樂祭以及新北大都會公園舞台，更多「2025新北市河海音樂季」活動訊息，可上新北市觀光旅遊網查詢。

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel