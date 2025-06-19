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新北被詐金額達14億元…議員批刑責低 侯友宜：應評估加重刑罰

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
新北市議員金瑞龍指出，新北民眾被詐騙金額高達14億元，詐騙被關只被關1、2年，該如何遏止詐騙？市長侯友宜表示，應評估是否要加重刑罰。記者江婉儀／攝影
新北市議員金瑞龍指出，新北民眾被詐騙金額高達14億元，詐騙被關只被關1、2年，該如何遏止詐騙？市長侯友宜表示，應評估是否要加重刑罰。記者江婉儀／攝影

科技日新月異，詐騙手段也不斷更新，新北市長侯友宜今出席議會總質詢，民代指出，新北民眾被詐騙金額高達14億元，詐騙被關只被關1、2年，該如何遏止詐騙？侯友宜表示，除電信業者斷話可疑號碼、移除詐騙帳號，更重要是評估是否加重刑罰。

新北市議員金瑞龍表示，根據打詐儀表板資料統計，截至今年5月，全台共1萬6003件詐騙案，總金額超過87億元，新北就受理被詐騙案件2647件，金額高達14億元，詐騙該如何根絕？應該跟里鄰長強制宣導，相關預防SOP，另外，現在詐團判刑不夠重，即便入獄刑期也不長，放出來繼續騙，就跟吸毒一樣，民眾也心痛，殺人不用償命，騙錢被關也只關1、2年。

侯友宜表示，新北警察很認真，阻攔詐騙金額破5億元，如今詐騙猖狂，也有打詐國家隊，但最主要問題是防堵詐騙，在詐騙簡訊、電話上，如何審核，通知電信業者斷話；因應數位發展有很多科技的東西，要在第一時間停止詐騙帳號不要繼續刊登廣告，不但下架，還要移除社群帳號。

侯友宜說，經管會包含金融機構、超商要建立通報機制，要做好相關手段，第一線警察很辛苦，即使幫忙受害人追回金額，也是部分金額，還是要不斷宣傳，但新手法日新月異，即使不斷強化，但民眾認知上還是有一段距離。

侯也感嘆，現在很多青少年被利用當車手，或是長輩因理財觀念不足被騙，通常被騙也是希望自己有能力賺錢，但因此踏入陷阱，投下大筆金額就被騙走，除了強化宣導，更重要是法務部也要讓犯罪者不再犯罪，應評估是否還要再加重刑罰。

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