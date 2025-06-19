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石頭路成觀光客行李箱殺手？永康街人行道改造工程完工
台北市永康街是遊客必訪景點之一，因街道的石材鋪面凹凸不平，對拖著行李的觀光客極不友善，北市新工處更新及拓人行道，長度為雙向約140公尺，工程經費約為600萬元，在對商圈活動影響最小的考量下，採分段進場施工，近期已完工。
新工處工務科長蕭志龍指出，這次更新及拓寬永康街人行道工程，先協調衛工處將早期一半位於車道、一半位於人行道的汙水人孔縮小面積，使得人行道拓寬後得以更加平順，且不再有人行道發生缺口的情事。
另外，原有街口處號誌設置的位置造成人行道淨寬不足，新工處將信義路轉角處人行道抬升，並協調交工處將號誌移至該轉角口，除可避免轉彎車輛壓上人行道外，亦提供行人更平整舒適行走環境，以符本市推動人本環境政策。
新工處南區工務所主任余泓育表示，該路段因位處國內外知名的商圈，所以不分平假日人潮洶湧，為使工程影響降至最低，故要求施工廠商務必於施工前一周張貼施工公告，並分6階段進場施工，雖使工期拉長，但可有效降低施工對當地影響；期間更整合水利及衛工進場修繕及更新設施，避免二次挖掘。
大安區永康里長李明螢、福住里長李欣芠都表示，人行道更新後整體更加平整舒適，且新工處在施工過程中配合度極高，將施工過程採分段進場施作，施工期間對周邊住戶及商家影響降至最小，感謝施工團隊的協助。
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