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從黑鄉變成潮城 蔣萬安出席南港新都公辦都更簽約典禮

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安19日出席「南港新都」公辦都更簽約典禮。圖／台北市政府
臺北市長蔣萬安19日出席「南港新都」公辦都更簽約典禮。圖／台北市政府

臺北市長蔣萬安19日出席「南港新都」公辦都更簽約典禮。他致詞時表示，「南港新都」是南港產專區第一個成功招商的公辦都更案，不只代表公辦都更這個成功的案例，也象徵南港區從過去所謂的工業區「黑鄉」，躍升成潮流時尚的「潮城」。

他說，這個案子歷經非常多年，從一開始申請到現在，據了解，前後總共召開了40場的說明協調會。「最不容易的地方是整合成功了200戶中的170多戶，當然過程中要非常謝謝我們的團隊，更要感謝這一次的出資者宏匯股份有限公司，非常有眼光來擔任出資者。」

蔣萬安進一步談到，目前南港產專區總共有16個民辦都更案，8案公辦都更案。其中兩案由北市的住都中心擔任實施者，預計明年也會公開招商。

他談到南港的規劃，大家可以實際看到北市府團隊已經從今年年初從南機社宅開始、北流、東明社宅、南港軟體園區、國家生計園區、南港展覽館、金融園區以及剛開幕的南港LaLaport，整體將串接4.48公里人行立體連通道。

蔣萬安笑說，他在很多場合都說過，未來南港將會是臺北市蛋黃中的蛋黃，連自己都一直很希望有機會可以搬來南港，可以想見這邊未來的發展無可限量。最後他也再次謝謝中央民代以及臺北市議會的各位議員、地方里長、區長共同支持及居中協助溝通協調。「因為大家的努力，才能成就今天這麼重要的時刻，當然也謝謝宏匯股份有限公司願意協助促成這個公辦都更案，也預祝接下來的公辦都更一切順利。」

蔣萬安 公辦都更

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