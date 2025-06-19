吃東西好痛苦？ 北市聯醫曝問題很可能出在這

有些人吃東西或說話，耳前或臉頰會痛，也有人張閉嘴時，能聽到咔啦聲或像搓捻頭髮的聲音，台北市立聯合醫院醫師今提醒「很可能是顳顎關節的問題」，甚至伴隨偏頭痛、肢體痠痛等全身性影響。

北市聯醫仁愛院區設有全國唯一的中醫顳顎關節特別門診，提供患者較為全面照護，必要時，可協助患者轉診牙科、神經內科、腸胃內科、身心科及物理治療等相關科別。

仁愛院區中醫科主治醫師周暉哲表示，顳顎關節是人體最重要的關節之一，與吃東西、大笑、說話、唱歌、親吻等動作息息相關。此為慢性肌肉骨骼疾病第二常見的問題，僅次於慢性下背痛；成人的盛行率31%、兒童與青少年則為11%，女性較男性患病機率約2倍且以中年女性的罹患率最高。

周暉哲說，近5年研究指出，顳顎關節障礙患者出現吞嚥時間延長及舌頭功能下降，且有咀嚼問題95%、吞嚥困難53%和體重減輕50%的情況。

他提到，顳顎關節患者常伴有頭痛、肢體痠痛、腸躁症和睡眠障礙等多種共病，更比沒有顳顎關節疼痛者更容易焦慮及抑鬱。他們也常伴隨頸部疼痛與功能異常，研究顯示54%顳顎關節障礙的患者同時有頸部疼痛、近9成伴有頸部功能障礙。該症狀複雜多變，患者即使就診多種科別，仍療效不彰，耗時傷財也浪費醫療資源。

「顳顎關節問題可能影響到全身」，周暉哲提出不清楚應看什麼科時的分辨方式。當做出下巴動作時，出現張嘴就有耳朵前面或臉頰痠緊、痛感等不適，即可先懷疑是否為顳顎關節問題；一般來說，可選擇的科別是牙科、中醫及物理治療為主。

周暉哲說，顳顎關節及相關問題遍及全身，中醫的全人治療概念對民眾非常方便。「顳顎關節障礙的臨床治療指引」建議使用認知行為治療、下顎運動、下顎牽拉、徒手治療等，也包含激痛點療法及針灸治療，中醫師皆可以執行。

他提到，常見的偏頭痛、肢體痠痛、腸躁症和睡眠障礙等具有相關共病的病人，也可由中醫師使用中藥或穴位按摩等方式一併治療，能免去同時就診多科別的困擾，為病人省下許多時間及金錢、節省醫療資源。

對於害怕針灸治療的患者，周暉哲直言無疼痛的輕柔徒手治療是非常好的選擇。有別於一般民眾對中醫整脊喬骨的印象，利用輕柔緩慢的手法，不使用快速頓力，能使筋膜鬆開、肌肉放鬆，使關節歸位，並誘導全身性的張力平衡，達到身心同步舒緩，是較易緊張焦慮的顳顎關節障礙患者一大福音。