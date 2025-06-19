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北投市場二次都審會 這幾點修正後通過 市場處估120年竣工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北投市場。本報資料照片
北投市場。本報資料照片

北投行政大樓暨北投市場由於海砂屋疑慮，將原址拆除重建，今天召開第二次都審會，設計單位說明修正上次出入口廣場等，都審委員今建議地面層植栽及街道家具及建築本體色彩，會後修正通過。市場處表示，會依委員意見調整，施工進度按照期程，預計民國120年竣工。

設計單位大壯聯合建築師事務所針對先前委員會建議，修正包含東北角廣場取消花台及增加停等空間、東南角廣場也取消花台並於區公所門廳再增加1處開口。汽車出入口緩衝空間增加為6公尺，而機車坡道寬度維持3.5公尺。

大壯聯合建築師事務所補充，地下1樓空間因應早午市攤商立即將垃圾等回收，因此增加垃圾處理空間，由於該空間目標族群為大盤到中盤商及新市街的攤商，並非一般民眾，所以空間也作為凍庫、攤商儲存處，空間設計也以貨車車道、機車小型貨運為主。

都審委員潘一如提出，一樓地面層的的樹穴，有必要做為連續性植栽，植被建議改為具有北投意象的楓香，同時遮蔽空間也應該增設街道家具，供採買民眾有稍微休憩的空間。

另外，也有委員提到，兩棟建築外牆的磁磚色彩過於衝突建議調整。都發局長簡瑟芳指，包含植栽綠化、辦公廳舍退縮、屋頂建築綠化及建築本體的顏色避免突兀等再修正。

大壯聯合建築師事務所說明，建築本體由灰色、磚紅及中間色搭配，會再參照委員意見將中間色拿掉，並呼應兩棟建築。申請單位台北市市場處表示，今天修正後通過，會依委員意見調整，目前都按照期程進行。

市場處補充，目前辦理細部設計規畫中，若經都審通過，預計今年9月開工，並先進行拆除工程，預計民國120年竣工。新大樓為地上10層、地下5層建築，B1到2樓為市場攤商使用，其餘為停車空間、3樓為聯合醫院北投門診、4到10樓為北投區公所及相關社福戶政機關。

市場處說，新大樓完工市場攤商進駐後，中繼市場空間會拆除改為公園。

設計單位大壯聯合建築師事務所表示，針對委員提到建築磁磚色彩度，將拿掉中間色修正。圖／大壯聯合建築師事務所提供
設計單位大壯聯合建築師事務所表示，針對委員提到建築磁磚色彩度，將拿掉中間色修正。圖／大壯聯合建築師事務所提供

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