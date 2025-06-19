新北廚工「薪情差」 侯友宜：將修正為1.1倍基本薪資

公立幼兒園廚工肩負幼兒飲食健康與安全，但薪資卻相當低，新北市議員陳儀君今天議會總質詢指出，新北公幼廚工起薪2萬9171元，比北市3萬3190元少4000元，導致新北市很多學校招不到人，只能老師、家長下廚。新北市教育局長張明文指出，目前評估新方案，將朝基本薪資1.1倍調整；新北市長侯友宜也說，會逐漸修正好。

陳儀君指出，雙北廚工薪資落差大，即便工作15年，新北廚工也只有3萬7286元，比台北市公幼廚工3萬9270元也還要少，物價高漲、房租壓力下，導致廚工不來新北。

陳儀君認為，市府應該盡速修正「新北市公立幼兒園契約進用廚工薪資支給基準標」讓廚工薪資不要落後北市與非營利幼兒園這麼多。

張明文表示，最近市府正在評估最低薪1.1倍方案，正在與人事處協調中；侯友宜說，會在評估研議後，有一致性調整方向。

人事處長林正壹表示，目前市府臨時人員薪資都有達到1.1倍基本薪資水準，但廚工部分尚未納入，目前正在研議中。

陳儀君也指出，去年憲法法庭判決，代理教師轉換縣市年資可以累計，引發代理教師回鄉潮，也導致都會區老師人越來越少，有學校招了10幾次都招不到人，有人寧願回業界，也不願留在教育現場，台北市研議首都加給，新北有沒有相關搶人作為？

侯友宜說，如何留著老師非常重要，首都加給可以研究跟中央反映，希望讓老師們都能發揮所長，給予孩子更好的照顧，也有更多元的選擇。

另外陳儀君也要求市府注意少子化浪潮，與教師人數議題。

張明文說，市府一定會抓著趨勢，配合學生人數，提前規畫與因應。