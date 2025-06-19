快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

新北廚工「薪情差」 侯友宜：將修正為1.1倍基本薪資

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市侯友宜表示，新北廚工薪資水準會持續修正。記者葉德正／攝影
新北市侯友宜表示，新北廚工薪資水準會持續修正。記者葉德正／攝影

公立幼兒園廚工肩負幼兒飲食健康與安全，但薪資卻相當低，新北市議員陳儀君今天議會總質詢指出，新北公幼廚工起薪2萬9171元，比北市3萬3190元少4000元，導致新北市很多學校招不到人，只能老師、家長下廚。新北市教育局長張明文指出，目前評估新方案，將朝基本薪資1.1倍調整；新北市長侯友宜也說，會逐漸修正好。

陳儀君指出，雙北廚工薪資落差大，即便工作15年，新北廚工也只有3萬7286元，比台北市公幼廚工3萬9270元也還要少，物價高漲、房租壓力下，導致廚工不來新北。

陳儀君認為，市府應該盡速修正「新北市公立幼兒園契約進用廚工薪資支給基準標」讓廚工薪資不要落後北市與非營利幼兒園這麼多。

張明文表示，最近市府正在評估最低薪1.1倍方案，正在與人事處協調中；侯友宜說，會在評估研議後，有一致性調整方向。

人事處長林正壹表示，目前市府臨時人員薪資都有達到1.1倍基本薪資水準，但廚工部分尚未納入，目前正在研議中。

陳儀君也指出，去年憲法法庭判決，代理教師轉換縣市年資可以累計，引發代理教師回鄉潮，也導致都會區老師人越來越少，有學校招了10幾次都招不到人，有人寧願回業界，也不願留在教育現場，台北市研議首都加給，新北有沒有相關搶人作為？

侯友宜說，如何留著老師非常重要，首都加給可以研究跟中央反映，希望讓老師們都能發揮所長，給予孩子更好的照顧，也有更多元的選擇。

另外陳儀君也要求市府注意少子化浪潮，與教師人數議題。

張明文說，市府一定會抓著趨勢，配合學生人數，提前規畫與因應。

延伸閱讀

議員為蘆洲湧蓮市場攤商請命 侯友宜：合法下全力協助

輝達進駐士林...新北議員憂交通衝擊 侯友宜：蘆社大橋一定要蓋

議員估司法園區賺442億 侯友宜：看守所現址應無償撥地方

蘆洲南北側計畫仍在中央審議 侯友宜：快決議卻因抗議卡住

相關新聞

新北廚工「薪情差」 侯友宜：將修正為1.1倍基本薪資

公立幼兒園廚工肩負幼兒飲食健康與安全，但薪資卻相當低，新北市議員陳儀君今天議會總質詢指出，新北公幼廚工起薪2萬9171元...

議員為蘆洲湧蓮市場攤商請命 侯友宜：合法下全力協助

蘆洲湧蓮寺市場人潮眾多，新北府規畫在市場精華區畫設機車停車格、取消8處攤位，引發地方反彈。新北市議員黃桂蘭今天在議會總質...

南港產專首招商成功公辦都更 蔣萬安：想搬來當李彥秀里民

過去台北市南港區因輕工業被視為「黑鄉」，北市府推動南港產專區後，今天第一個成功招商的公辦都更案正式簽約，市長蔣萬安說，未...

輝達進駐士林...新北議員憂交通衝擊 侯友宜：蘆社大橋一定要蓋

輝達宣布在台北士林設置總部，未來必增加人口進駐，民代今在新北議會總質詢時提出，擔憂交通問題加劇，問市長侯友宜蘆社大橋進度...

十三行博物館暑假推考古營 首次開放進遺址現場

暑假將至，新北市立十三行博物館與國立成功大學考古學研究所舉辦「仁里遺址考古體驗親子營」首次進入遺址現場，深入貢寮區600...

議員估司法園區賺442億 侯友宜：看守所現址應無償撥地方

土城司法園區區段徵收計畫預計2027年完工，新北市議員黃永昌今天議會總質詢指出，估算土城司法園區獲利超過440億元，隨之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。