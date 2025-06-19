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議員為蘆洲湧蓮市場攤商請命 侯友宜：合法下全力協助

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，蘆洲湧蓮市場問題，會在合法下，全力協助。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，蘆洲湧蓮市場問題，會在合法下，全力協助。記者葉德正／攝影

蘆洲湧蓮寺市場人潮眾多，新北府規畫在市場精華區畫設機車停車格、取消8處攤位，引發地方反彈。新北市議員黃桂蘭今天在議會總質詢為攤商請命。財政局長陳榮貴指出，主因在於蘆洲舊公所公有建物標租案只能作為辦公室與停車場使用，但承租人違規租給寶雅，遭到市府終止契約，引發後續建物前攤商違規使用議題。

新北市長侯友宜表示，因有相關違規使用，公務人員要依照法令做事，但會在合法、合情、合理兼顧下，全力協助。

黃桂蘭指出，蘆洲湧蓮寺廟口向來非常熱鬧，這個地方一直是地方繁榮象徵，舊公所遷走後，因為動線重新規畫，反而更加繁榮，平常警方與消防人員也都有進駐演練，自治會也全力維護衛生與清潔。

黃桂蘭說，舊公所標租出去後，寶雅進駐，把舊公所整理非常明亮乾淨，整條街道也因寶雅更加明亮，再也沒有過去藏汙納垢。

黃桂蘭說，這個地方位於熱鬧市集，舊公所作為辦公使用不適合，作為托幼或社福機構也不理想，她認為市府應該變更用途，繼續提供商業維持使用，繼續讓市場更加熱鬧。

黃桂蘭也說，舊公所門口攤商也是長期存在的列管攤販，好不容易撐過疫情，很多人都還有一家老小要照顧，希望市府讓他們繼續擺攤，如果阻擋出入，他們也願意退縮，只希望維持生計。

「一切要合法、合乎規定。」侯友宜指出，公務人員做每件事，還是要按照法律規定去做，局處能夠幫忙，在合乎法令下，會盡量幫忙。

財政局長陳榮貴指出，舊公所是市府標租案，當初契約明定一樓只能做停車場，二樓只能做辦公使用，不過承租人違規租給寶雅，有要求改善但無法完成，市府才會跟承租人終止契約，目前承租人提起訴訟中，後續才會引發外頭攤商違規擺攤的問題。

黃桂蘭說，這是歷史共業，市府應該提供兩全其美的措施，不要趕盡殺絕，況且在人潮洶湧的市場設機車格，大家也很難進來停。

經發局長盛筱蓉說，目前這8攤並非列管攤商，因為建物標租案有一些狀況，未來公有建物面前是否要開放，或納入攤商使用，會再整體考量。

侯友宜強調，各局處會依法、依情、依理妥善處理，法令下能夠幫忙就會盡量幫忙。

新北市長侯友宜表示，蘆洲湧蓮市場問題，會在合法下，全力協助。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，蘆洲湧蓮市場問題，會在合法下，全力協助。記者葉德正／攝影
新北市議員黃桂蘭日前舉辦公聽會，為湧蓮市場攤商請命。圖／摘自黃桂蘭臉書
新北市議員黃桂蘭日前舉辦公聽會，為湧蓮市場攤商請命。圖／摘自黃桂蘭臉書

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