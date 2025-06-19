南港產專首招商成功公辦都更 蔣萬安：想搬來當李彥秀里民

過去台北市南港區因輕工業被視為「黑鄉」，北市府推動南港產專區後，今天第一個成功招商的公辦都更案正式簽約，市長蔣萬安說，未來南港將是北市蛋黃中蛋黃，連自己都一直希望有機會，可以搬來南港當李彥秀委員的里民，想見未來南港發展無可限量。

蔣萬安、北市住都中心董事長李四川、本案出資者宏匯股分有限公司董事長許崑泰，今天上午出席南港產專區「南港新都」公辦都更簽約典禮。蔣萬安說，今天的簽約象徵南港從過去所謂工業區「黑鄉」，將躍升為潮流時尚的「潮城」，未來南港規畫，從今年初從南港機廠社宅開始、北流、東明社宅、南港軟體園區、國家生計園區、南港展覽館、金融園區及南港LaLaport，整體將串接4.48公里人行立體連通道。

蔣萬安也坦言，這個案子歷經非常多年，從一開始申請到現在，據了解，前後總共召開40場說明協調會。最不容易的地方是整合成功了200戶中的170多戶，過程中要非常感謝團隊，更要感謝這一次的出資者宏匯股份有限公司，有眼光來擔任出資者。至於目前南港產專區已有16個民辦都更案，8案公辦都更案，其中2案由北市住都中心擔任實施者，另外一案將於明年開始招商。

本案基地位於南港區重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北所為街廓，面積達2928.2坪，自109年社區自主申請民間社區公辦都市更新，歷經4年整合期，去年順利招商，今天簽約。住都中心表示，未來將興建兩棟SC的30層住宅大樓、及1棟RC的3層社會住宅與辦公空間，預估回饋社宅20戶，投資金額約70億元以上，總銷售金額達150億元以上，預計2033年完工。

在地鄰長黃寶源說，以他們社區為例，先前成立更新會時遇到最大困難是資金問題，但對住戶來說，大部分住戶若沒有公辦都更，一般住戶根本無法拿一筆錢做都市更新的前期規畫；另外，現在南港產專區推公辦都市更新的問題，也還有容積獎勵誘因不足，因中央訂有50%容積獎勵上限，但對建商來說，可能各基地條件與狀況不同，誘因可能不太夠，也盼中央放寬。