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輝達進駐士林...新北議員憂交通衝擊 侯友宜：蘆社大橋一定要蓋

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
輝達宣布在台北士林設置總部，未來必增加人口進駐，新北市議員黃桂蘭今在新北議會總質詢時提出，擔憂交通問題加劇，問市長侯友宜蘆社大橋進度如何。記者江婉儀／攝影
輝達宣布在台北士林設置總部，未來必增加人口進駐，新北市議員黃桂蘭今在新北議會總質詢時提出，擔憂交通問題加劇，問市長侯友宜蘆社大橋進度如何。記者江婉儀／攝影

輝達宣布在台北士林設置總部，未來必增加人口進駐，民代今在新北議會總質詢時提出，擔憂交通問題加劇，問市長侯友宜蘆社大橋進度如何。侯友宜答詢，「蘆社大橋一定要蓋、開發勢在必得」，可行性評估已上網招標。

新北市議員黃桂蘭指出，三重蘆洲往返北市的車流量是新北之冠，根據2024年北市周界流量及車種組成資料統計，上午尖峰機車及汽車達每小時2萬4702次，下午尖峰達2萬282次，通勤人數非常多，還比板橋多，可見三蘆地區的聯外道路重要性。

黃桂蘭表示，現在去北市都很塞車，她要跟市長請問蘆社大橋進展如何？從民國80幾年講到現在，但遲遲看不到進度，尤其輝達要在北市士林設置總部，就在新光醫院附近，未來帶來的人潮、事業規模，新北要怎麼因應？再加上蘆洲南北側計畫之後要區段徵收，如果可以，要把蘆社大橋一併加入規畫，才能解決交通問題。

侯友宜說，蘆社大橋是當地交通的最後一塊里程碑，他上任以來都很積極面對，蘆社大橋與蘆洲南北側計畫有關，當初地方開會7次，內政部開會6次，後來有意見導致擱置，「蘆社大橋一定要蓋」，因為士林社子島開發案跟蘆洲有關，蘆社大橋新建可行性評估已經上網招標，7月10日開標，相關基地留設範圍、如何實施都會說清楚，開發勢在必得。

侯友宜表示，蘆洲南北側計畫還有聲音沒關係，還是會向前走，有聲音沒關係，但要有共識，不然推翻前面的努力，都是白費，蘆社大橋整個路廊，新工處、城鄉局已經在做採購作業，會做好路廊規畫。

另外， 黃桂蘭提出，北市的社子島輕軌多年來都沒聽到北市有具體的執行，是否有可能將蘆社大橋跟社子島輕軌銜接，搭上五泰輕軌？

侯友宜表示，一定要預留輕軌路廊，保留串連的可能性，五泰輕軌要預留空間，會與北市捷運局好好討論延伸，就像淡江大橋與八里輕軌一樣，侯也說，「只要沒人說那些有的沒有的，三蘆很多東西早就在推動」，不要一直繞圈圈，這是惡性循環，不論反對或支持都要有理由，不然對期待開發的人來說，這是不公平的。

新北市長侯友宜答詢，「蘆社大橋一定要蓋、開發勢在必得」，可行性評估已上網招標。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜答詢，「蘆社大橋一定要蓋、開發勢在必得」，可行性評估已上網招標。記者江婉儀／攝影

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