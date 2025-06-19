快訊

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

中國漫記／稀土制裁延燒至台灣 半導體業能全身而退？

十三行博物館暑假推考古營 首次開放進遺址現場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
實際進入遺址現場，深入貢寮區600年歷史的仁里遺址。記者劉懿萱／攝影
實際進入遺址現場，深入貢寮區600年歷史的仁里遺址。記者劉懿萱／攝影

暑假將至，新北市立十三行博物館與國立成功大學考古學研究所舉辦「仁里遺址考古體驗親子營」首次進入遺址現場，深入貢寮區600年歷史的仁里遺址，在專業考古團隊帶領下，化身一日考古學家。

仁里遺址考古體驗親子營精心打造一系列貼近考古現場的體驗活動，前往同屬十三行文化的仁里考古遺址，體驗考古發掘的每個精采環節，深度認識在地文化的豐富內涵。

活動的最大亮點「考古實戰」，邀請親子們化身小小考古學家，在成功大學考古學研究所教授與學生的專業指導下，一同操作考古工具，親自體驗從文物發掘、描繪到清洗的完整考古流程；在逐步揭開仁里遺址神秘面紗。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次與國立成功大學考古學研究所合作的「仁里考古遺址考古體驗親子營」，以母語為鑰匙，為孩子打開認識家鄉的大門，從歷史的軌跡中理解文化保存的重要性，也透過親子共學建立對文化的認同感與歸屬感。

仁里遺址考古體驗親子營將於8月15日及16日舉辦兩梯次活動，邀請設籍八里區的五至九年級學生及家長免費參與，每場活動限額16組家庭，名額有限，6月20日開放報名，歡迎對文化探索和親子共學充滿熱情的家庭，一同參與這場難得的考古之旅。更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。

十三行博物館與成功大學考古學研究所聯手舉辦「仁里考古遺址考古體驗親子營」，帶領親子親身體驗考古發掘完整流程。記者劉懿萱／攝影
十三行博物館與成功大學考古學研究所聯手舉辦「仁里考古遺址考古體驗親子營」，帶領親子親身體驗考古發掘完整流程。記者劉懿萱／攝影

遺址 親子 考古

延伸閱讀

洛陽博物館青銅器展品酷似Labubu 網熱議：誰穿越帶過去了？

暑假歌仔戲曲研習將登場 彰化新和興劇團帶大家逛花燈

受預言影響！旅遊達人揭飛日本機票只要9千：值得一去再去

暑假限時開搶！麗寶住宿超殺優惠「買一送一9999元」 網美沙灘、親子農場、室內雪館新登場

相關新聞

南港產專首招商成功公辦都更 蔣萬安：想搬來當李彥秀里民

過去台北市南港區因輕工業被視為「黑鄉」，北市府推動南港產專區後，今天第一個成功招商的公辦都更案正式簽約，市長蔣萬安說，未...

輝達進駐士林...新北議員憂交通衝擊 侯友宜：蘆社大橋一定要蓋

輝達宣布在台北士林設置總部，未來必增加人口進駐，民代今在新北議會總質詢時提出，擔憂交通問題加劇，問市長侯友宜蘆社大橋進度...

十三行博物館暑假推考古營 首次開放進遺址現場

暑假將至，新北市立十三行博物館與國立成功大學考古學研究所舉辦「仁里遺址考古體驗親子營」首次進入遺址現場，深入貢寮區600...

議員估司法園區賺442億 侯友宜：看守所現址應無償撥地方

土城司法園區區段徵收計畫預計2027年完工，新北市議員黃永昌今天議會總質詢指出，估算土城司法園區獲利超過440億元，隨之...

連15年愛心捐贈不中斷 微星科技共捐出439台筆電關懷弱勢

3C產品成為現在不可或缺物品，但對弱勢家庭來說是一筆負擔。微星科技公司長期響應公益，從2011年起持續提供電腦設備、生活...

新北試辦大重機停放機車格 騎士團體盼規格設計更精準

新北市預告最快8月試辦大型重機停放一般機車格，交通局強調將選擇1至2行政區、以2格機車格停1輛重機為原則，並邀集地方溝通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。