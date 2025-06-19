十三行博物館暑假推考古營 首次開放進遺址現場

暑假將至，新北市立十三行博物館與國立成功大學考古學研究所舉辦「仁里遺址考古體驗親子營」首次進入遺址現場，深入貢寮區600年歷史的仁里遺址，在專業考古團隊帶領下，化身一日考古學家。

仁里遺址考古體驗親子營精心打造一系列貼近考古現場的體驗活動，前往同屬十三行文化的仁里考古遺址，體驗考古發掘的每個精采環節，深度認識在地文化的豐富內涵。

活動的最大亮點「考古實戰」，邀請親子們化身小小考古學家，在成功大學考古學研究所教授與學生的專業指導下，一同操作考古工具，親自體驗從文物發掘、描繪到清洗的完整考古流程；在逐步揭開仁里遺址神秘面紗。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次與國立成功大學考古學研究所合作的「仁里考古遺址考古體驗親子營」，以母語為鑰匙，為孩子打開認識家鄉的大門，從歷史的軌跡中理解文化保存的重要性，也透過親子共學建立對文化的認同感與歸屬感。