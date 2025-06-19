議員估司法園區賺442億 侯友宜：看守所現址應無償撥地方

土城司法園區區段徵收計畫預計2027年完工，新北市議員黃永昌今天議會總質詢指出，估算土城司法園區獲利超過440億元，隨之而來的人口、交通壓力卻是地方要承受，認為中央扣除開發成本後，應把盈餘回饋地方。新北市長侯友宜表示，一定會在跟中央財務結算後，盼法務部把盈餘回饋地方，看守所現址更應該無償撥用地方。

黃永昌指出，土城司法園區區段徵收總面積62公頃，開發後60％作為公共建設用地，40％則回饋地主，可蓋土地6萬9000多坪，以市價每坪80萬元計算，中央土地開發利益至少552億元，扣除成本114億元，中央純收益高達442億元。

黃永昌說，中央利用新北市土地獲得龐大利益，但地方政府卻要承受相關配套建設，還有人口移入後的公共服務壓力，對新北市非常不公平。

黃永昌認為，中央空手套白狼，他認為看守所現址至少要全部移撥給地方使用，不管是蓋大巨蛋，或是公園使用，或是跟周邊機關共同開發，才能為地方帶來繁榮，且看守所現址臨近板橋南部、雙和地區西方，與土城北方，可以扮演都市計畫縫合關鍵角色。

侯友宜表示，這次中央有為此第一次成立平均地權基金，怎麼計算獲利會有一套公式，感謝議員計算，不過不管怎麼樣，一定會在跟中央財務結算後，要把盈餘回饋地方。

侯友宜說，看守所現址位於市中心，要移撥給地方「沒有那麼簡單」，但中央獲利這麼多，看守所這塊土地要無償撥用給地方才合理。

黃永昌說，看守所這塊他曾透過立法委員詢問中央，國土署回覆「青雲路太窄」，但看守所緊鄰土城主要幹道金城路，還有板南線、萬大中和線等捷運，非常適合大巨蛋設置。

黃永昌也說，中央早在110年就打算把看守所現址要蓋住宅來賣，市府應該及早向中央表態。侯友宜說，目前是還沒聽說，還要未來都市計畫變更，會持續向中央爭取合理分配。