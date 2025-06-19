連15年愛心捐贈不中斷 微星科技共捐出439台筆電關懷弱勢

3C產品成為現在不可或缺物品，但對弱勢家庭來說是一筆負擔。微星科技公司長期響應公益，從2011年起持續提供電腦設備、生活物資及善款，協助新北市弱勢家庭，今年光再生筆電，就捐贈50台，累計已捐贈439台，市值超過千萬元。

新北市社會局表示，微星捐贈的這些筆電，由新北市各社福中心和家庭暴力暨性侵害防治中心，轉送給服務中的案家，該公司專案經理許志宏，並在社會局主秘黃逢明陪同下，專程前往永和實地瞭解關懷受贈案家使用的情形。

就讀小一的隆隆，因父母離異，由母親撫養，但父親仍同住於租屋內。由於他有輕微的發展問題，接受語言及職能等療育課程，但他對於電腦的運用卻很熟稔，尤其遊戲電玩更是順手，常能打出高分，他的父親特別幫他錄製一段影片，準備上傳到YT分享。他的母親也利用受贈的再生筆電完成履歷順利求職。

微星科技專案經理許志宏表示，公司秉持公益理念並持續推動永續發展目標，以社會關懷、誠信治理及環境永續為願景落實ESG，希望透過公私協力回饋社會，善盡企業社會責任。再生筆電不僅可幫助弱勢家庭，更可推廣科技環保。

黃逢明表示，微星科技長期響應新北市各項社會福利服務方案，其中再生筆電對於弱勢家庭更是直接的幫助。在現今資訊化、全球化時代，電腦已成為不可或缺的學習工具，像隆隆透過筆電不僅學習課業，還能發揮潛能，讓科技更有溫度。