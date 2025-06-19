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新北試辦大重機停放機車格 騎士團體盼規格設計更精準

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市預告最快8月試辦大型重機停放一般機車格，交通局強調將選擇1至2行政區、以2格機車格停1輛重機為原則，並邀集地方溝通標誌標線與管理方式。記者張策／攝影
新北市預告最快8月試辦大型重機停放一般機車格，交通局強調將選擇1至2行政區、以2格機車格停1輛重機為原則，並邀集地方溝通標誌標線與管理方式。記者張策／攝影

新北市預告最快8月試辦大型重機停放一般機車格，交通局強調將選擇1至2行政區、以2格機車格停1輛重機為原則，並邀集地方溝通標誌標線與管理方式。民間團體樂見市府回應訴求，但也提醒若試辦車格過少或尺寸不符實際需求，恐流於形式、無法真正改善重機停車困境。

新北市目前大型重機約有5.5萬輛，依規定可停在汽車格，路外停車場也有部分設有專用格。不過，騎士團體持續爭取比照台北市模式，開放部分一般機車格供重機停放。市府自去年9月以來已設置13處、共39格重型機車專用停車格，但騎士反映實際使用仍不便利，促使市府改以「共用格」方向試辦。

對此，台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，此前新北市交通局態度較保守，此次願意試辦「令人驚喜且肯定」，並感謝推動的議員陳世軒。他指出，台北市已有初步成效，新北跟進是好事，但也提醒：「理想情況是一車一格，但目前許多一般格標線長度不到2公尺，標線本身還會吃掉空間，導致大型重機仍會壓線或停不進去。」

臉書粉專「通勤者之歌」也表態支持試辦，但指出若格數過少，或選定處空間太小、格位未達標準，仍可能讓大型重機族卻步，「希望市府能設計足夠數量且格位明確的測試點，讓空間利用最大化、不排擠原本使用者，才能有效反映真實使用情形。」

「通勤者之歌」指出，他實地觀察發現，目前北市還是大多由普重機使用這些試辦格位，整體空間利用情況良好，未明顯排擠原本機車族群，「只要合理設計，其實是可以雙贏的。」

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