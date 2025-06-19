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北市中正運動中心 引進器械皮拉提斯

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（右）、青年發展基金會董事長連勝文（左）昨天出席中正運動中心整新啟用記者會，跟著老師律動。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（右）、青年發展基金會董事長連勝文（左）昨天出席中正運動中心整新啟用記者會，跟著老師律動。圖／北市府提供

使用近20年的北市中正運動中心整建後，昨天重新啟用，市長蔣萬安表示，北市運動中心年吸引逾1000萬人次，規律運動人口居六都之冠，目標是未來規律運動人口提升至40%，運動場館使用人次提升25%。

除現有的12區運動中心輪流整新，蔣萬安上任後，也推動「第二運動中心」設9處特色運動館，預計明年新生館將完工，場館以友善身障為優先規畫、克強館聚焦兒童體適能、木柵館規畫草地球類運動場、港工館引入AI分析輔助棒球訓練，打造智慧、親民、全齡友善的社區健康樞紐。

蔣萬安昨天出席中正運動中心整新啟用，新的中正運動中心溫水游泳池將導入AI防溺設施、還設有電解鹽消毒系統，提升安全並減少氯味；中正運動中心也是雙北唯一首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程。

蔣萬安說，北市現有的12區運動中心，市府會持續升級優化。除中正運動中心，南港區的南港運動中心也正在整修，預計8月底試營運、9月正式營運。各運動中心將配合「U-Sport 台北樂運動」計畫，讓市民累積點數折抵課程費用，實現「動愈多、賺愈多」，賺到自己的健康。

北市體育局長游竹萍表示，依據教育部體育署運動現況調查，2024年台北市規律運動人口比率為39.6%，為六都最高，以台北市250萬人口推估，有規律運動人口比率約為99萬人，目標突破40%。

規律運動定義為每周運動3次以上，每次超過30分鐘，運動時會喘、會流汗。

運動 蔣萬安 游泳池 北市

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