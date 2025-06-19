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坪林貢寮擬設有機促進區 新北市：持續盤點

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北盤點坪林、貢寮，研擬成立有機促進區。圖／新北市農業局提供
新北盤點坪林、貢寮，研擬成立有機促進區。圖／新北市農業局提供

新北有機農地驗證面積共375.84公頃，約占全市農地3%。農業局今年在坪林、貢寮將推動設置各10公頃「有機農業促進區」，盼年底上路，正整合農民意見。但議員認為新北幅員大，僅選2區太少，要求再擴大，並協助擴展銷售管道。市長侯友宜請農業局持續盤點、溝通推動。

截至今年5月，新北有機農戶數357戶，畫設有機農業促進區須符合土地毗鄰面積10公頃以上，還要區內2分之1農友、3分之1慣行農友同意，並以法人、團體、縣市政府為營運主體。

一名青農認為，有機農業是近年趨勢，雖然成本高，但也能為產品加值，產業提升願景，也能吸引更多青年返鄉，樂見新北擴大有機耕作面積。

市議員洪佳君說，新北市透過營養午餐計畫帶動有機產業，但有鶯歌新希望農園，還有很多其他地點都適合，應更積極推動；市府鼓勵公部門強化有機農產的採購腳步也太慢。

農業局長諶錫輝表示，目前選擇坪林、貢寮兩區希望成立有機促進區，是因農地較集中，除推動的營養午餐吃有機蔬菜，市府正研擬內部獎勵機制，持續推動採購有機農產品。

侯友宜回應，光是坪林、貢寮面積可能還不夠，如何擴展已要求農業局持續與地方討論，鼓勵回到友善與自然生態的種植與養殖模式。

坪林農會總幹事林文恭指出，有機農法對水源區涵養，或淨化水質有正面效果，有機茶投入成本高，政府要提高誘因才會有更多農民加入，產業扶植配套也要一起做，不能長期都靠政府資源挹注，要多跟地方溝通。

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