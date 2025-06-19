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泰板輕軌4度被退 9月再送中央

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北報導
泰板輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供
泰板輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供

新北市泰板輕軌可行性研究今年4月第4度被中央退回修正，市長侯友宜昨天答詢，目前正估算財務與運量提升，預計9月再報交通部；有沒有被刁難，「大家都很清楚」，盼案件早日核定，否則原物料持續上漲，真的不好。

新北市議會國民黨團總質詢，泰板輕軌是三環六線最後一塊拼圖，對比高雄岡山輕軌、鄭文燦時代桃園捷運與林佳龍時代台中捷運，泰板輕軌2020年至今未過，質疑中央刻意刁難。

市議員黃永昌說，泰板輕軌串接五泰輕軌，再到土城中和，沿線人口超過200萬，他認為改為中運量可順利銜接萬大中和樹林線。但李政安說，當初運量評估為輕軌系統，如果要修改中運量，計畫要重來。議員劉美芳說，泰板輕軌是三環六線最後一塊拼圖，但中央相關回覆讓人感覺被刁難。

侯友宜直言，有時候中央對交通成本計算、自償率算法應要更體諒，給地方支持力量；他也說，銀新未來城也有2年沒審，他認為要一次到位，否則原物料上漲，越來越貴。

捷運局長李政安說，交部對「土地開發收益不可計入營運收入」、「研議提升運量措施」2點提出修正，在經營比大幅下降後，透過檢討票價、附屬事業收入比例超過1，才符合審議規定。

至於運量，中央認為市府評估部分路段改為高架，可縮短運行時間，增加民眾搭乘意願，另高架站增設捷運開發區與車站連通增加旅運量，提高財務自償率及經營比，都太樂觀。

另外，議員王威元說，蘆洲南北側都市計畫包含銀新未來城，也被卡在中央，如果能早點推動，說不定都早已完工。

侯友宜回應，不只可早點完工，成本還可以省很多，蘆洲南北側計畫不是不能溝通，他不懂快要決議了，卻因有人抗議就卡住。

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