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全力支持社工人員 侯友宜：積極向中央爭取繁重加給

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
市長侯友宜表示，社工辛苦不言而喻，加班費會讓社工核實申報，也會爭取每月8千津貼，要給外勤社工鼓勵。記者江婉儀／攝影
市長侯友宜表示，社工辛苦不言而喻，加班費會讓社工核實申報，也會爭取每月8千津貼，要給外勤社工鼓勵。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜18日下午率市府團隊赴議會接受市政總質詢，針對議員關心社工人力短缺及流動率高，侯友宜表示，社工人員工作量大、壓力和工作風險高，市府除配合今年調薪外，在聘用社工薪點折合率也增加4.1元。此外，每個月提供700至3,000元的風險工作費，並落實加班費核實支給保障社工。考量社工工作屬性，會持續積極向中央爭取比照警勤繁重加給，全力支持社工人員。

有關因應高齡化社會的長照服務量能，侯友宜指出，面對長照服務需求日益增加，市府團隊不論在專業醫事人員、長照接送、科技輔具、照服員及外籍看護等環節，都會不斷強化周全，同時持續推動智慧輔具及充分運用輔具中心所有資源，讓長照做得更好更到位。

對於議員提議擴大心輔犬用途範圍，侯友宜表示，國內心輔犬大多運用在失眠、自閉及失智等族群，目前新北市校園計有49所學校飼養校犬或校貓，針對學生需求提供多元輔導，市府團隊會就動物福利、場域安全等前提，審慎評估持續努力讓心輔犬加入醫療輔助等相關活動。

關於蘆洲區第二運動中心進度，侯友宜指出，新北市目前計有16座運動中心、2座水上運動中心，並針對人口達25萬人的行政區規劃興建第二運動行政中心，蘆洲區第二運動中心則由湧蓮寺與市府合作興建，預計於明(115)年底完工；至於其他如板橋第二運動中心正在施作中，新莊、三重已確定興建地點設計規劃中，新店、中和將盡快擇定地點，全力打造全民運動城市。

對於議員關心捷運軌道建設，侯友宜表示，受物價波動與缺工缺料影響，萬大土城樹林線只剩CQ880B段尚未決標，預計於今年6月底招標。對於泰板輕軌審議進度，侯友宜答詢，市府積極修正財務估算及研議提升運量，今年9月會再提報交通部，盼任內爭取核定。

針對議員關心重機停車需求，侯友宜表示，目前市轄大型重機專用車位計有452格，已責請交通局研議在一般機車格停放大型重機的可行性，以一台重機停兩格機車格的方式試辦，再檢討後續政策方向。交通局長鍾鳴時補充，試辦階段會選擇一、兩個行政區執行，透過合理分配讓汽機車及重機都有公平的停車權利。

另有議員關心三峽、鶯歌至土城工業區的交通動線，侯友宜表示，已責成評估大安圳加蓋工程、工業區單行系統可行性評估等配套措施，降低工業區交通衝擊，讓民眾亦可使用道路，創造雙贏。針對大安圳加蓋，因使用分區為河川區，經費約需5.8億元，且工業區內道路路權管理機關為經濟部，會再與中央商討如何改善。

議員關心醫療廢棄物處理機制，侯友宜強調這是嚴肅議題，例如居家使用針頭處理恐怕仍存在漏洞，必須與中央再研商妥善處理機制。衛生局長陳潤秋表示，針頭回收程序較為複雜，藥師公會全聯會及食藥署於108年即建議廢棄針具應交由醫院及診所處理，動物使用針頭也須交回動物醫院，因為醫院、診所才有醫療廢棄物處理機制。環保局長程大維也補充，處理醫療廢棄物具備嚴謹措施，包括貯存、運送等過程可能需要冷凍處理，中央也要求必須回到醫療院所處理，避免產生風險。

今日下午議會市政總質詢由戴湘儀、宋雨蓁Nikar・Falong、黃心華、陳儀君、楊春妹、洪佳君、王威元、黃桂蘭、黃永昌、邱烽堯、劉美芳、蘇泓欽、游輝宂等議員提出質詢。

運動 社工 侯友宜

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