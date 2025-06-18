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新北7月擬組團訪海外民族博物館 尋典藏品足跡

中央社／ 新北18日電

新北市原民局今天表示，7月將參訪德國柏林民族學博物館、奧地利維也納世界博物館，瞭解台灣原住民族文物典藏海外現況，是否典藏烏來屈尺群的織品、流傳的歷史脈絡。

新北原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway今天在市政會議中專題報告提到，烏來泰雅民族博物館今年成立20週年，透過編織DIY體驗、樂舞展演、影像展，深耕族群對話與文化理解。

至於「泰雅文物跨國尋跡與數位回歸」， 期待發揮國際原住民族文化交流樞紐的影響力。尤其，19世紀末或20世紀初葉的海外原民文物收藏品，以北部泰雅族為主；泰雅博物館計畫研究散存海外的烏來屈尺群織品，試圖勾勒出國外典藏品的面貌與流浪過程。

她說，7月下旬將受邀前往德國柏林民族學博物館（Ethnologisches Museum Berlin）、奧地利維也納世界博物館（Weltmuseum Wien）訪問，期待瞭解台灣原住民族文物，在德語區國家2處博物館中的典藏分布。

林瑋茜晚間接受中央社記者電訪表示，目前正接洽，盼望烏來泰雅民族博物館能與對方簽署授權合作備忘錄（MOU），將來雙方的文物可交流互展教育、授權研究等。

林瑋茜說，海外博物館典藏的泰雅族貝珠衣等文物，許多自入藏以來，便長眠於典藏庫，未被公開展示甚至深入探究，希望透過MOU可協助詮釋這些典藏織品的意義，並分析台灣原住民族文物，跨地理疆界流動過程和歷史脈絡。

她表示，此行，國家重要傳統工藝泰雅染織保存者尤瑪．達陸Yuma Taru及野桐工坊團隊將同行，進入典藏庫紀錄建檔辨認、檢視狀況、脈絡解讀以及數位影像拍攝，解析流藏海外的織品物件圖紋、技法與流傳的歷史脈絡。

林瑋茜說，期待次行可發現專屬新北市烏來屈尺群的傳統服飾「XO織紋」，並將散佚世界的原民文物與原鄉有連結與對話。另外，這些國家級主要的民族學博物館，在博物館營運管理是前驅，交流有助於泰雅民族博物館的學習。

文物 原住民族 博物館

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