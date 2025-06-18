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新北議員樂見開放重機停機車格 盼大漢橋拆分隔島

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議員陳世軒說，他5月12日在議會質詢爭取大型重型機車，可停放路邊機車格，樂見交通局突破舊有框架。圖／陳世軒提供
新北市議員陳世軒說，他5月12日在議會質詢爭取大型重型機車，可停放路邊機車格，樂見交通局突破舊有框架。圖／陳世軒提供

大型重機騎士爭取停車權，新北交通局說，最快8月起試辦開放大型重型機車可停放路邊機車格，預計下周公布試辦區域，初期以板橋、三重、新店優先。民眾黨議員陳世軒說，他5月12日在議會質詢爭取，樂見交通局突破舊有框架。

新北市交通局去年9月起試辦專用車格，累計13處路段設置39格重型機車專用停車格，但重機騎士希望能夠比照北市，讓一般機車格也能停放重機，將選擇一到兩個行政區，試辦2格一般機車格停1台重機。

陳世軒說，推動開放重機停機車格，不是要排擠機車族的權益，而是為了城市進步與資源配置合理化。交通局願意懸崖勒馬，接受民意回饋，願意試辦，是值得肯定的一步。陳建議，未來在實施過程中，標誌、標線與告示牌的清楚告示、試辦的點位、以及宣傳，將是政策能否成功的關鍵。

陳世軒說，樂見交通局願意踏出第一步，期待未來交通局在面對其他交通議題時，比如近日質詢的大漢橋拆除分隔島，也能以同樣開放、進步的態度面對，以市民安全與便利為優先考量。

陳世軒 重機

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