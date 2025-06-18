新北年逾6千萬廢針頭 議員籲廣設社區回收站

全台灣每年醫療廢棄物高達12萬7104頓，新北市保守估計每年有將近6400萬多支廢棄針頭，若未妥善丟棄，可能造成一般民眾與清潔人員扎傷及感染風險。新北市議員宋雨蓁、戴湘儀今天總質詢，建議新北市可與社區藥局合作設置回收罐、回收桶，增加民眾丟棄的意願及便利性。

侯友宜說，針頭回收需要專業處理，藥局本身沒有醫療廢棄物處理能力，不過也不能太僵化，會持續跟中央討論怎麼做到更好．

宋雨蓁說，這6000多萬支廢棄針頭，還不包含民眾自費針劑、生殖醫學針劑、醫美及整形外科針頭、採血針、寵物醫療針頭。

另毒癮藥癮者用過的針頭是具有高感染性的針頭，長期以來充斥全民生活四周，光靠民眾自主收集拿回醫療院所回收的機制，恐怕難以確保針頭的回收被落實。

戴湘儀指出，農業部寵物登記管理資訊網統計，2024年設籍於新北市家戶犬貓就高達32萬6000多隻，無論是寵物用蝴蝶針還是點滴針等，飼主如何丟棄，也都是問題，應該提供安全又方便的針頭回收丟棄機制，讓民眾用安全的方式來處理這些廢棄物。

宋雨蓁說，藥癮者使用針頭，一來擔心被警方發現，二來可能貪圖方便，隨意丟棄的狀況相當頻繁，這可能隨時威脅到市民朋友的安全。

兩人建議，市長可以考慮透過與社區藥局合作，不只可以就近提供藥品跟針頭的回收罐，加上設置專屬回收桶增加民眾丟棄的意願及便利性，讓這些危險的針頭有更多的機會跟地方可以被集中回收，降低隨意丟棄的機率，確保廣大市民跟清潔隊員及資源回收長輩的安全。

衛生局長陳潤秋表示，醫療廢棄物回收很重要也很複雜，專家會議都認為應該呼籲民眾交回醫院與診所，才有更保障的後續處理流程，一般藥局不會處理醫療廢棄物，不過新北藥局有針對藥癮、愛滋患者有提供針頭交換，保護他人。