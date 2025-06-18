新北汐止橫科路窄拓寬 先找電箱位置電桿下地

在汐止區橫科路相當狹窄，經常人車爭道相當危險，所以在靠近力行市場旁的一處國有地，在今年三月地上物拆除後，何時能夠規劃停車空間以及拓寬道路，今(18)日新北市議員張錦豪再度召集相關單位人員會勘，針對沿線電桿下地及配電箱位置，進行討論。

新北市議員張錦豪表示，在汐止橫科路力行市場對面的國有地，在今年的3/3日已經將長期佔用的地上物拆除，並且用鐵圍籬圍起來，現在在等的程序，就是台電的電桿如何下地，管線怎麼走，期待將橫科路整個電桿下地，比較靠近民權路端，因為目前有一個新建案，可以做電桿下地埋管，至於比較靠近南港區塊的，也希望趁著這次機會將電桿一起下地，但是有些電桿因為緊鄰民宅，還需要進一步的溝通。

橫科路太窄，民眾說行人常常與車爭道相當危險，只是國有地的地上拆已經拆了，何時能夠有一步，主要是沿線的電桿必須先下地，當天也針對期程以及配電箱位置進行討論。

張錦豪提到，今天因為並沒有每個單位都參加，這幾天會再召開協調會，把每個單位的圖說、管線如何配置，清楚釐清，路口改善工程就可以繼續往下走，因為現在就卡在台電電桿要下地，包括下地的電箱設施要放在那裡，都要確定，接下來會開會把問題都確認解決，進度就能往下走，等電桿下地，接著做人行道，國有地會再規劃除了多一個右轉的專用道以及部分機車停車格，讓到力行市場採買的民眾有地方可以停車。