辦展覽、寫春聯 新北汐止自強里書法班臥虎藏龍

汐止區自強里書法班開辦三年多，在老師的指導下，學員們書法功力不斷精進，不但之前作品在汐止區公所展出，每年也都會揮毫寫春聯和大家分享，學員們持續練習，不但每個星期三上課學，在家也會寫，透過寫書法讓自己靜下心來，修身養性。

自強里長康金龍提到，書法研習班自從活動中心啟用後的第二年就開辦，在老師用心的指導下，帶領學員每個星期都來練書法，這幾年來也發現學員們功力精進，書法班臥虎藏龍，因為寫書法就是自己的心要靜，在中醫來講就是能預防疾病的一種，靜下心來，修身養性。

書法班學員黃北中說，年輕的時候就有在寫硬筆書法，練了四十年了，但是硬筆書法沒有毛筆變化那麼大，所以後來改學毛筆，包括毛筆個性以及書法意境變化，讓人沈浸其中，尤其寫書法對於上了年紀的人來說，很大的好處就是有時候半夜一、兩點睡不著了，就起來寫書法，想睡了再去睡。

學員也說，寫書法是退休以後很好的休閒方式，找個事情做，空閒的時候就可以在家裡練，而且活動中心環境很好，來上課跟著老師學很不錯，從開班就來學，一直到現在，覺得寫書法可以靜心也能放鬆很療癒。

書法老師江淑蘭表示，書法班有40位的學員在活動中心學，有學楷書、隸書、草書、行書等等，每個學員都非常認真，書法功力不輸專業，他們不但每年過年前都會揮毫寫春聯和大家分享，吸引里民排隊索取，前一陣子他們的作品也到地政以及汐止區公所展出，歡迎有興趣的民眾可以一起來學。