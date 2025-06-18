新北淡水新市國小畢業胸花藝術 取材校園植物DIY

六月畢業季，許多學校都準備幫孩子辦一場回憶滿滿的畢業典禮，不過在畢業活動中畢業生所配戴的胸花，也是可以發揮創意的地方，在新北市淡水區新市國小，畢業生的家長齊聚一堂透過前新市國小綠手指志工陳眉如老師的指導，將校園當中的植物花草，DIY做成今年畢業生的胸花，不僅是充滿創意，也讓胸花成為畢業生最特別的紀念回憶。

指導老師陳眉如表示，這次包含學生與師長共有220份的胸花，都是採用校園當中的植物，有些因為季節性的關係，從去年各季節就要開始進行蒐集，有別以往今年特別將胸花搭配學生手作的小徽章，用磁吸的方式戴在畢業生的胸前，一朵胸花所選用的植物包括了珊瑚樹的果實、鼠刺花葉子以及稻穗等四到五種植物花草，而畢業生與師長還有校長也都使用不一樣的植物與搭配方式，並且都是畢業生家長們共有20多位一起製作而成。

家長表示，學生平常都有種植校園當中的植物，包括了稻田等等，家長及綠手指志工一起花了長時間的蒐集植物，胸花的製作過程並非想像中的容易，除了師資外，還得志工或老師群裡面有花卉或藝術方面相關的背景，才能設計出這樣美麗的作品。此外，學校志工群動用大批人力來促成這樁美事，祝福畢業生的心意，很令畢業班的親師生動容。透過志工們的紀錄縮影片，讓孩子們感受到被深深祝福，進而可以珍惜這份美意，在情感教育上，也是大大提升孩子們的知福惜福。而這些也都成為畢業生現在的畢業胸花，也別具意義。

學校表示，其實新市國小就像是一座小型的植物園，校園當中有許多的原生種植物，平時除了綠手指志工與大家一起種植蔬菜還有一畝田的稻米之外，也將植物融入課程當中，成為食農教育的一環。而這次將學校的植物花草樹葉透過指導老師的專業製作，與家長們的DIY之下，成為學生畢業典禮當中最特別的畢業胸花，也可以帶回家成為最美的回憶。