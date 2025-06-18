新北萬里野柳國小畢業生 關懷生態還寄居蟹一個家

萬里區的野柳國小舉辦了一場不一樣的畢業典禮，在「2025海洋教育畢業系列成果活動」中，畢業生們透過「還寄居蟹一個家」，將回收、清潔過的貝殼投放在野柳地質公園潮間帶，學生們希望透過實際行動要來實踐海洋保育。

野柳國小校長邱華璋表示，台灣四面環海，每一個人都肩負著守護海洋的責任，今年的畢業系列活動「還寄居蟹一個家」，不只是由野柳國小的畢業生進行，更加也邀請萬里區國中小學來共同參與，希望大家都能夠透過實際行動來實踐海洋保育。

「還寄居蟹一個家」行動，師生們前往野柳地質公園潮間帶，投放由合作餐廳協助回收、清潔過的貝殼，為當地逐年減少的寄居蟹打造安全舒適的新家園。這項活動不僅提升學生的生態保育意識，也展現跨校合作的教育力量，讓孩子們親身體驗「從在地做起、從小事做起」的環境保育精神。

萬里國中校長馮麗慧說，這場活動別具意義，讓萬里區的畢業生們都留下了珍貴的回憶，也期許孩子們不要忘記守護海洋的責任與行動。而活動最後特別頒發「海洋勳章」，表彰畢業生在海洋教育課程中的積極參與及優異表現，也象徵知識與態度的薪火相傳。每一位學子都接下了屬於自己的勳章，帶著對環境的敬畏與行動力，踏上人生新階段，也在這場關懷環境的實際行動裡為他們小學階段畫下了美麗句點。